Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Переговори у глухому куті. Що далі?

Україна відмовилася від головної вимоги США та Росії
фото: Getty Images

Між США і Китаєм: Європа досі не сприйняла нову реальність

Як і слід було чекати, Україна відмовилася від головної вимоги США та Росії: територіальних питань. Тепер ми входимо у чергову зону турбулентності. Головна проблема у тому, що ми не бачимо і натяку на будь-яку власну гру.

  1. Зустріч у Лондоні показала, що ніякої концепції, що робити далі в Європі не існує. Європа, як максимум, може виділити якісь кошти. Явно недостатні для переламу у війні. Більше того, Європа має глобальну проблему під назвою «безпека» і, що з цим робити європейці не знають.
  2. Тому, схоже, зараз буде прийняте рішення із розряду «не знаєш, що робити, відклади вирішення питання на потім». У наших реаліях це звучить так: війна продовжується, гроші, можливо, будуть. Європа може розторговувати тільки одним козирем: саме європейцям належить контрольний пакет акцій у санкціях. І повернення Росії у світову геополітику неможливе без Європи. Але цей козир з кожним днем стає все слабшим на фоні проблем у самій Європі (включно з ідеями по розвалу ЄС) і розвалу попереднього західноцентричного порядку у світі.
  3. Тут дуже показовою є поїздка Макрона у Пекін, яка закінчилася, майже ультиматумом. Китай почав «качати свої права», а Європа просто не готова до такого повороту подій. В ЄС досі не готові сприйняти новий світ, де є два гегемони – Китай і США, яким глибоко плювати на питання цінностей. А це своєю чергою остаточно обнулило той порядок денний за який так міцно тримається Європа. І у Пекіні і у Вашингтоні відкрити текстом кажуть: ми хочемо доїти Європу і за це будемо боротися. Що цьому протиставити Європа навіть не уявляє собі.
  4. Із негативних моментів, я б також окремо виділив те, що Америка та Росія близькі до того, щоб виділити двосторонні стосунки в окремий трек, розділивши власні питання і питання миру в Україні.
  5. Подобається це комусь чи не подобається, але питання: «А що далі?» вже почало звучати і воно стане одним з головних у внутрішньополітичній повістці.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Китай Європа Україна

Вадим Денисенко

Переговори у глухому куті. Що далі?
Переговори у глухому куті. Що далі?
Переговори. Неприємні підсумки тижня
Переговори. Неприємні підсумки тижня
Переговори в Москві. Що Україну має непокоїти вже зараз?
Переговори в Москві. Що Україну має непокоїти вже зараз?
Переговори у Маямі. Навіщо Путін імітував поїздку на фронт?
Переговори у Маямі. Навіщо Путін імітував поїздку на фронт?
Новий етап бліц-кригу Трампа. Що чекати в найближчі тижні
Новий етап бліц-кригу Трампа. Що чекати в найближчі тижні
Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?
Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?

