Росія готується до падіння цін на нафту до 40-50 доларів за барель

Світові ціни на нафту наприкінці 2025 — на початку 2026 років можуть впасти до 40–50 доларів за барель. Про це йдеться у звіті російського фонду «Росконгрес». Зараз барель нафти коштує 66–68 доларів, але ринок переживає «нову цінову війну». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Згідно з інформацією розвідки, угода ОПЕК+ «тріщить по швах», оскільки Саудівська Аравія збільшує видобуток, створюючи надлишок пропозиції. Додатково, експортери сланцевої нафти стрімко нарощують буріння, попри низьку ціну.

Ситуація ускладнюється уповільненням економіки Китаю та зростанням експорту нафти з Бразилії, Гаяни та Норвегії. Геополітичні ризики, які раніше впливали на котирування, тепер майже не мають значення. Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає значно швидше, ніж попит.

Нагадаємо, 8 серпня, ціни на нафту впали, прямуючи до найрізкішого тижневого падіння з кінця червня. Оскільки останній раунд американських мит негативно вплинув на економічні перспективи, а ймовірні майбутні переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна підвищили ймовірність пом'якшення санкцій проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 51 цент до $65,92 за барель, і за тиждень можуть подешевшати більш ніж на 4%. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 57 центів, або 0,89%, до $63,31 за барель, і за тиждень можуть подешевшати майже на 6%.