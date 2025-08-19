Головна Світ Політика
Трамп хоче «голову» Мадуро? США відправили військову ескадру до Венесуели

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Держдепартамент готовий заплатити до $50 млн за інформацію, яка допоможе заарештувати Мадуро
США на вимогу Трампа відправили флот до берегів Венесуели для боротьби з наркокартелями

За розпорядженням президента США Дональда Трампа три американські есмінці з керованими ракетами – USS Gravely, USS Jason Dunham і USS Sampson, а також 4 тис. моряків і морських піхотинців, літак-розвідник P-8 та ударний підводний човен прямують до берегів Венесуели. Про це повідомили джерела агентства Reuters, пише «Главком»

Як стверджується, бойові кораблі буде розгорнуто найближчими днями в рамках зусиль, спрямованих на протидію загрозам з боку латиноамериканських наркокартелів. США визнали ці угруповання глобальними терористичними організаціями. Військовослужбовці США планують діяти в міжнародних водах та повітряному просторі, проводити розвідку і, можливо, завдавати точкових ударів.

На думку адміністрації США, президент Венесуели Ніколас Мадуро сприяє наркокартелям. Держдепартамент готовий заплатити до $50 млн за інформацію, що допоможе заарештувати Мадуро. За словами генпрокурора США Пем Бонді, Мадуро використовує «закордонні терористичні організації», аби до країни потрапляли смертоносні наркотики.

США звинувачують президента Венесуели у сприянні наркоторговцям з картелю «Сонців» (Cartel de los Soles), «Потяги з Арагуа» (Tren de Aragua) і картелю «Сіналоа».

Раніше «Главком» писав, що США оголосили про нагороду у $50 млн за інформацію, яка призведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Теги: Дональд Трамп прокурор Венесуела наркотики президент

