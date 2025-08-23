Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Український нацгвардієць, якого вважали зниклим безвісти, перейшов на бік росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Український нацгвардієць, якого вважали зниклим безвісти, перейшов на бік росіян
24-річний Роман Смолянюк служив у підрозділі Національної гвардії
фото з відкритих джерел

Зараз Роман Смолянюк має позивний «Борзий» та воює у батальйоні імені Максима Кривоноса

Військовослужбовець Роман Смолянюк з Ізяславського району Хмельниччини, який вважався зниклим безвісти, воює в російському батальйоні імені Максима Кривоноса. Як інформує «Главком», про це стало відомо з розслідування «Суспільного». У лютому 2025 року Державне бюро розслідувань оголосило йому підозру за статтею про колабораційну діяльність.

24-річний Роман Смолянюк служив у підрозділі Національної гвардії з 15 липня 2023 року. За даними ДБР, у серпні того ж року він зник безвісти. Слідчі з’ясували, що бійця росіяни утримували в Суходільській виправній колонії на території окупованої Луганщини.

За даними слідства, представники спецслужб РФ запропонували йому вступити в підрозділ імені Кривоноса. Як йдеться у справі, Смолянюк добровільно прийняв пропозицію і долучився до підрозділу.

У вересні 2024 року Смолянюк на відео, поширеному російськими пропагандистами, розповів, що не задоволений українською владою і не хоче за неї воювати. Зараз Роман Смолянюк має позивний «Борзий» та з’являється на каналі підрозділу під час тренувань.

Батальйон імені Максима Кривоноса сформували влітку 2023 року як частину російського добровольчого корпусу Міноборони РФ. Основою для нього стали колишні українські військовослужбовці, яких росіяни захопили в полон і добровільно чи примусово долучили до російської армії.

Командир підрозділу – уродженець Харкова В’ячеслав Губін, відомий на позивний «Батя Харківський». До війни він був вчителем історії та депутатом. Після 2014 року перейшов на бік проросійських бойовиків. Губін був одним із тих, хто намагався створити так звану «Харківську народну республіку», а також брав участь у штурмі будівлі Харківської ОДА в березні 2014 року.

За словами російського пропагандиста Гєннадія Альохіна, в батальйоні служать близько 200 військовослужбовців і ця кількість постійно зростає. Бойовий шлях російського батальйону імені Максима Кривоноса розпочався на Луганщині у 2023 році. Потім підрозділ перекинули на Авдіївський напрямок. Нині батальйон залучено на Покровському напрямку для мінометно-дронової підтримки, про що він регулярно звітує у своєму телеграм-каналі.

Як повідомив голова Європейської мережі правозахисних організацій Ілля Нузов, причетні до примусового вербування російські посадовці (офіцери, коменданти таборів для військовополонених або представники ФСБ) підпадають під юрисдикцію міжнародного права і можуть бути притягнуті до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді.

«Це чітко кваліфікується як серйозне порушення Женевських конвенцій. У Римському статуті Міжнародного кримінального суду цій практиці відповідає стаття восьма: «Примушення військовополоненого до служби у силах ворожої держави». Це міжнародний злочин», – каже Ілля Нузов.

Юрист зауважує, що факт переходу полоненого на бік противника не є автоматично злочином, якщо військовий зробив це добровільно.

«Так, військовополонений має право добровільно приєднатися до армії ворога – це саме по собі не є порушенням. Але зрозуміло, що у випадку з українськими військовими, яких утримують в умовах катування, приниження й ізоляції, оцінити справжню «добровільність» цього рішення практично неможливо. Тому тут потрібне розслідування в кожному конкретному випадку», – пояснює юрист.

Раніше Служба безпеки зірвала спроби окупантів створити агентурну мережу поблизу лінії фронту на Сумщині. За результатами спецоперації у регіоні затримано глибоко законспірованого агента ФСБ, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів.

До слова, 3 лютого внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув колаборант та засновник російського батальйону «Арбат» Армен Саркісян. Так, Армен Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця. 

Читайте також:

Теги: полон розслідування злочин росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки
Російський Петров Вал вночі атаковано дронами: є влучання по залізничній станції (відео)
Сьогодні, 08:59
В Україні масштабна тривога тривала 25 хвилин
В Україні масштабна тривога тривала 25 хвилин
20 серпня, 12:47
Восени 2023 року під Бахмутом Роман Кривицький отримав поранення
«Втік з лікарні». Військовий розповів, як після поранення збирав кошти на авто побратимам
20 серпня, 09:46
Іван Косарчин був добрим, інтелігентним, чутливим до краси природи, мав творчу натуру
У 2022 році брав участь в обороні Києва. Згадаймо Івана Косарчина
16 серпня, 09:00
Орбан: «Якщо ви не за столом переговорів, ви в меню»
Росія виграла війну в Україні – Орбан
13 серпня, 08:23
Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру
Зеленський – Токаєву: «Росія робить все, щоб затягнути бойові дії»
10 серпня, 15:36
РФ масовано атакувала Херсонщину
Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень
8 серпня, 18:36
Сьогодні студентство в Україні переважно сприймається як масовка під вибори або фотозона для кампаній
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
3 серпня, 11:30
Росіяни намагаються охопити Костянтинівку
Чим загрожує окупація Часового Яру: роз’яснення ISW
1 серпня, 07:52

Події в Україні

ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині
ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині
Російський добровольчий корпус та бійці ЗСУ зупинили спробу прориву ворога на Донеччині
Російський добровольчий корпус та бійці ЗСУ зупинили спробу прориву ворога на Донеччині
Український нацгвардієць, якого вважали зниклим безвісти, перейшов на бік росіян
Український нацгвардієць, якого вважали зниклим безвісти, перейшов на бік росіян
Зеленський ввів санкції проти людей, які допомагають росіянам у війні. У списку – родичі Путіна
Зеленський ввів санкції проти людей, які допомагають росіянам у війні. У списку – родичі Путіна
На Донеччині російський дрон вбив волонтерку з Великої Британії
На Донеччині російський дрон вбив волонтерку з Великої Британії
У Дрогобичі, де виготовляють сіль, вона стала дефіцитом
У Дрогобичі, де виготовляють сіль, вона стала дефіцитом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
60K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
8238
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
7257
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
3330
Втрати ворога станом на 23 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua