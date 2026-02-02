Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Чорна магія української політики: від Глоби до Єрмака

glavcom.ua
Фото: Офіс президента

Темний фольклор української влади

Читаю дописи про чорну магію від Єрмака, і чую щирі здивування. І в черговий раз впевнююся в тому, що історія ніколи нікого не вчила.

Складається враження, що до Єрмака ніхто магією в цій державі не займався. Тому я вирішив нагадати всім кілька важливих апокрифів про те, як розвивалася наша історія останніх 30 років. Зрештою, історія від Мендель – це ще один апокриф, який буде жити своїм життям. І не важливо: правда це чи брехня

Історія про Глобу

Люди мого покоління памʼятають «асирійського» астролога Глобу, який консультував безліч українських політиків в 90-х і навіть 2000-х роках. Сама відома історія про нього – перенесення дати виборів 1994 року. Легенда звучить так: Глоба консультував Деоніда Макаровича і пояснив йому, коли потрібно проводити вибори, щоб виграти вдруге. Саме це стало однією з вагомих причин для перенесення виборів на більш ранній період. Кравчук програв, але Глоба ще років десять прекрасно заробляв на українських політиках. Астрологія була і залишається надвагомим елементом української політики. Просто вголос про це мало хто говорить.

Гольфи від Кучми

Леонід Данилович певний період часу одягав під піджак гольфи, а не сорочки з галстуками. Чому? Легенда звучала так: невідомий маг саме так будував йому захист від злих сил. Гольф захищав шию (в деяких версіях щетовидку) від енергетичних ударів ззовні. На відміну від Кравчука – це спрацювало. Але гольфи вийшли з моди.

Стара проститутка на щастя

На столичній Бессарабці жила дуже літня шалава, яка стала фетишом українського політикуму. В певний момент стало «достеменно відомо»: якщо ти хочеш здійснити щось важливе в своєму політичному житті, ти маєш «на щастя» сходити до цієї проститутки на оральний секс. Якщо все пройде вдало – все вдасться. Жінка заробляла космічні по тих часах гроші.

Острозька крипта Януковича

Центральний корпус Острозької академії - це колишній монастир, в підвалах якого є крипта. Ніяких поховань давно нема, але є легенда, якщо в одній з «кімнат» цієї крипти помолитися, то виграєш вибори і взагалі,  буде тобі політичне щастя. Свого часу спеціально для такої молитви в Острог навідався Янукович. Але вийшла проблема: вхід до цієї «кімнати» був завузький для Януковича і він, як Вінні Пух застряг в ньому. Голова була вже в місці для моління, а тулуб в проході. Охорона хотіла витягти Федоровича, але він на них загарчав і потім щиро помолився. Ну а після цього, як відомо, він свій термін до кінця не відбув. В Острозі впевнені - це через те, що тільки наполовину всунувся в «молільню».

***

Я можу продовжити цей список історій. Але суть зрозуміла і так. Проте, ті, хто інформаційно працював над цим питанням, явно нефахові спеціалісти. Еталонний скандал про чорну магію – це міф про гаїтянського президента Дювальє (Папа Док), який ніби то приписував смерть Кеннеді своїй магії. І в це багато хто повірив. В історії з Єрмаком явно не вистачає свого Кеннеді. Шкода, що такий сюжет так бездарно спалили.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
