Три години зі світлом, 10 – без: у Києві тривають жорсткі екстрені відключення

Енергосистема Києва працює в аварійних умовах

У столиці продовжують діяти екстрені знеструмлення. Через критичний стан енергосистеми після обстрілів та складні погодні умови графіки планових відключень наразі не діють. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, ситуація в енерговузлі столиці залишається вкрай напруженою. Орієнтовне співвідношення на цю мить:

близько 3 годин – зі світлом;

до 10 годин – без електроенергії.

Енергетики наголошують: цей час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково на систему негативно впливають погода та перевантаження мереж.

У ДТЕК пояснюють: якщо за вашою адресою відключення триває понад 12 годин, причиною може бути не лише дефіцит енергії, а й локальна аварія. У цьому випадку варто перевірити інформацію в чат-боті або на сайті, чи є зафіксована аварія. Якщо ні, треба звернутися до ЖЕКу або ОСББ – вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку.

Нагадаємо, через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України застосовувалися графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.