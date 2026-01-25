Головна Країна Події в Україні
Переговори в ОАЕ: чи здадуть Донецьку область Росії – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Переговори в ОАЕ: чи здадуть Донецьку область Росії – NYT
Попри певний прогрес останніх місяців, Україна та Росія все ще мають розбіжності щодо ключових питань
фото з відкритих джерел

За інформацією видання, Донецька область знову стала головним каменем спотикання на переговорах у суботу

Перші особисті переговори між російськими, українськими та американськими посадовцями завершилися в суботу «на рідкісній позитивній ноті». Як інформує «Главком», про це пише The New York Times.

За словами Зеленського, делегації обговорили роль Сполучених Штатів у «моніторингу та нагляді за процесом завершення війни». Він не сказав, яку форму матиме американська місія, але сказав, що військові офіцери в делегаціях склали перелік питань для обговорення на можливій наступній зустрічі.

Джерела видання, знайомі з думкою Путіна, місяцями стверджували, що робочі групи, до складу яких входили американські, російські та українські переговірники, відіграли вирішальну роль у узгодженні деталей плану, який міг би підійти російському диктаторові.

Попри певний прогрес останніх місяців, Україна та Росія все ще мають розбіжності щодо ключових питань.

Цього місяця Україна детально окреслила пропозиції щодо післявоєнних гарантій безпеки зі Сполученими Штатами та Європою. Деякі європейські країни пообіцяли, що нададуть сили, щоб відмовити Росію від повторного вторгнення. Але Москва відхилила будь-яке розгортання військ країн-членів НАТО на території України.

А українська влада відмовила Росії у контролі над усією Донецькою областю. Американські та українські переговірники обговорювали розміщення нейтральних сил як миротворців у частині Донецької області або формування демілітаризованої зони.

Росія відхилила будь-яке врегулювання на території, яке відхиляється від того, що російські чиновники охарактеризували як угоду, досягнуту між Трампом і Путіним на саміті на Алясці минулого літа, про те, що Україна відмовиться від всієї Донеччини.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив росЗМІ, що російська делегація наполягає на дотриманні цих домовленостей, не розкриваючи деталей. Для України будь-який компроміс щодо контролю над Донеччиною залишається болісним.

Раніше журналіст видання Axios повідомив, що другий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США в столиці ОАЕ Абу-Дабі відбудеться у неділю, 1 лютого. 

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. 

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

За підсумками зустрічі представники армій визначили перелік технічних питань для наступного раунду. Тепер усі делегації повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав.

