Коли в Києві буде -17? Детальний прогноз на найближчі дні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Коли в Києві буде -17? Детальний прогноз на найближчі дні
На Київ насуваються справжні морози
Через значне похолодання та постійну загрозу ворожих обстрілів енергосистеми столична влада закликала киян завчасно підготуватися до складних умов

Найближчими днями у столиці очікується різке зниження температури. Після сильних снігопадів у місто прийдуть справжні січневі морози, які посилюватимуться до кінця тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Сніг та початок похолодання: 9-10 січня

За прогнозами синоптиків, найближчі дві доби будуть сніжними та вітряними:

  • 9 січня: Уночі та вранці очікується значний сніг. Температура протягом доби коливатиметься в межах -5°…-7°C. Пориви західного вітру сягатимуть 7–12 м/с.
Прогноз погоди у Києві 9 січня 2026 року
Прогноз погоди у Києві 9 січня 2026 року
скриншот: Укргідрометцентр
  • 10 січня: Опади стануть менш інтенсивними, проте температура стрімко впаде. Вночі стовпчики термометрів покажуть -11°…-13°C, вдень – близько -9°…-11°C.
Прогноз погоди у Києві 10 січня 2026 року
Прогноз погоди у Києві 10 січня 2026 року
скриншот: Укргідрометцентр

Пік холодів: 11-13 січня

У другій половині тижня вплив арктичних мас посилиться, а небо почне прояснюватися, що сприятиме ще більшому вихолодженню:

  • 11 січня: Опадів не передбачається. Нічна температура знизиться до -14°…-16°C, вдень – до -13°C.
Прогноз погоди у Києві 11 січня 2026 року
Прогноз погоди у Києві 11 січня 2026 року
скриншот: Укргідрометцентр
  • 12 січня: Очікується найхолодніша ніч періоду – температура впаде до -15°…-17°C. Вдень можливий невеликий сніг, температура становитиме -7°…-9°C.
Прогноз погоди у Києві 12 січня 2026 року
Прогноз погоди у Києві 12 січня 2026 року
скриншот: Укргідрометцентр
  • 13 січня: Початок наступного тижня також буде морозним. Уночі до -14°C, вдень – до -9°C.
Прогноз погоди у Києві 13 січня 2026 року
Прогноз погоди у Києві 13 січня 2026 року
скриншот: Укргідрометцентр

Варто зауважити, що пік похолодання, імовірно, ще попереду, адже за даними сервісу sinoptik.ua, вже 15 січня температура повітря в столиці може опуститися до -21 градуса морозу.

Прогноз погоди на sinoptik.ua
Прогноз погоди на sinoptik.ua
скриншот

Через значне похолодання та постійну загрозу ворожих обстрілів енергосистеми столична влада закликала киян завчасно підготуватися до складних умов.

Комунальні служби вже підготували 69 мобільних котелень для автономної роботи лікарень та закладів соцзахисту. Водночас мешканцям рекомендують:

  • Зробити запаси води (3 л питної та 10–12 л технічної на особу на добу) щонайменше на 3 дні.
  • Зарядити павербанки та перевірити справність ліхтариків.
  • Утеплити оселі: заклеїти стики вікон та встановити тепловідбивні екрани за батареями.
  • Знайти найближчий пункт обігріву на мапі в застосунку «Київ Цифровий» або «Дія» (наразі у місті розгорнуто понад 1200 таких пунктів).

У КМДА також нагадують про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки під час використання пальників та обігрівачів у період пікових навантажень на мережу.

