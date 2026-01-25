Головна Світ Політика
Рішення за зачиненими дверима: як політика Трампа впливає на Україну і союзників – аналіз Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп веде зовнішню політику «зверху вниз»
фото: Getty Images

Трамп ухвалює ключові зовнішньополітичні рішення дуже централізовано, що робить політику США непередбачуваною

Централізований і персоналізований підхід президента США Дональда Трампа до зовнішньої політики дедалі частіше викликає занепокоєння серед союзників Вашингтона, зокрема України. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Reuters, який описує, як ключові міжнародні рішення ухвалюються вузьким колом осіб без повноцінної участі дипломатичних і безпекових інституцій, передає «Главком»

У випадку України журналісти звертають увагу на переговори щодо припинення війни з Росією. За даними Reuters, частина контактів відбувалася не через офіційні канали, а за участю спеціального посланника Трампа та його найближчих соратників.

При цьому багато посадовців Державного департаменту США та Ради національної безпеки не були детально поінформовані про перебіг цих обговорень. Експерти застерігають, що такий підхід створює ризик кулуарних домовленостей щодо України без належної координації із союзниками.

Подібна схема, зазначає агентство, проявилася і в інших регіонах. Зокрема, у відносинах із Данією та навколо Гренландії, де несподівані заяви Трампа та його оточення про можливі радикальні кроки застали зненацька як європейських партнерів, так і частину американського істеблішменту. Це викликало напруження всередині НАТО та сумніви щодо передбачуваності політики США.

Аналітики, яких цитує Reuters, наголошують, що навіть якщо найгучніші погрози зрештою не реалізуються, сам факт ухвалення рішень «зверху вниз» і без широкого обговорення підриває довіру до Сполучених Штатів як стабільного партнера.

Для України це означає додаткову невизначеність у питанні американської ролі в мирному врегулюванні, а для інших союзників – потребу готуватися до раптових змін курсу Вашингтона.

Нагадаємо, Європейський Союз висловив занепокоєння через надмірну концентрацію влади в руках президента США Дональда Трампа у межах його нової ініціативи – Ради миру.

До слова, понад половина жителів семи європейських країн вважають президента США Дональда Трампа «ворогом Європи» після його заяв про наміри взяти під контроль Гренландію. 

політика Європейський Союз переговори Дональд Трамп

