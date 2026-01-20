Головна Країна Політика
Вибори після війни. Нардепи вирішують, що робити з агітацією в Telegram-каналах

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Вибори після війни. Нардепи вирішують, що робити з агітацією в Telegram-каналах
Рада вважає проведення виборів в умовах воєнного стану – неможливим
Facebook / Верховна Рада України

Робоча група обговорила питання врегулювання політичної агітації в соцмережах

19 січня 2026 року під час першого засідання парламентської підгрупи на чолі з віцеспікеркою парламенту Оленою Кондратюк та Олександром Качурою від партії «Слуги народу» було обговорено низку питань. Головною темою засідання стало врегулювання політичної агітації у соцмережах та повоєнні вибори. Про це пише «Главком» із посиланням на «Рух чесно».

Повоєнні вибори

На засіданні парламент прийняв рішення щодо роботи над законопроєктом № 8310 про внесення змін щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації. Цей законопроєкт отримав схвалення Радою, але за думкою експертів, він потребує правок через зміни у регулюванні політичної реклами в ЄС. Зокрема, депутати лише працюватимуть над розглядом організації процесів агітації та інформаційної політики на повоєнних виборах. Адже, на думку парламенту, в умовах воєнного стану проведення виборів є неможливим.

Відомо, що парламент також працює над статтями, які підготувала Центральна виборча комісія (ЦВК). Крім цього, під час засідання депутати домовилися про роботу над Виборчим кодексом, зокрема його сьомим та восьмим розділом.

Проблема Telegram-каналів

За словами експертів, здебільшого інформування українців під час війни здійснюється через соціальну платформу Telegram. Проблема полягає в тому, що Telegram-канали та сама соцмережа не контролюються законодавством. А більшість каналів є анонімними, тому контроль політичної агітації у цій сфері відсутній. До того ж контроль цього питання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення неможливий через правові обмеження, тому що канали не відповідають статусу медіа.

Регулювання політичної агітації в соцмережах з досвідом ЄС

Зазначається, що розробка регулювання політичної агітації в соцмережах має спиратися й на досвід ЄС. Наприклад, у Європейському Союзі компанії відмовляються розміщувати на своїх платформах політичну рекламу через проблеми адміністрування та верифікації. Тому були запропоновані пропозиції, щоб не врегульовувати цю сферу. Зокрема, через те, що органи влади не зможуть контролювати це повноцінно.

Формування виборчих фондів в іноземній валюті

На попередніх виборах кандидати в президенти зіштовхувались з проблемою оплати реклами на іноземних платформах, що приймають оплату лише іноземною валютою. Через це кандидати були вимушені користуватися послугами посередників. Тому на засіданні члени робочої підгрупи заяви про пропозиції звернутися Національного банку України, щоб отримати пояснення та рекомендації щодо цього.

Заборона на фінансування виборчих кампаній Росією

Учасники засідання висловили чітку позицію щодо заборони фінансувати виборчих кампаній з боку країни ворога. Тому було запропоновано так званий «стоп-механізм», він передбачає такі інструменти, як зняття з реєстрації чи заборона політичних партій.

Згадані пропозиції робоча група має пропрацювати до 30 січня. Пропозиції учасників робочої групи прийматимуть до 23 січня.

Раніше «Главком» писав про те, що у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження і створив робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори в Україні. Її очолює перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Теги: Верховна Рада вибори політика

