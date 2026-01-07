До 20 см снігу, ожеледь та дощі: на Київщину насувається циклон

Міська влада попереджає про можливе обмеження в’їзду для великогабаритного транспорту

Український гідрометцентр попереджає про суттєве погіршення погодних умов у столиці протягом найближчих двох діб. У четвер, 8 січня, очікується значний мокрий сніг із дощем, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Негода посилиться 9 січня, коли синоптики прогнозують значний сніг та хуртовини, що відповідає першому рівню небезпечності. Через такі прогнози міська влада попереджає про можливе обмеження в’їзду для великогабаритного транспорту, щоб мінімізувати затори та дати змогу працювати снігоприбиральній техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр та пресслужбу КМДА.

За даними синоптиків, приріст снігового покриву 5-10 см, у західній та північній частині Київської області до 20 см.

Киян закликають за можливості залишатися вдома або користуватися громадським транспортом замість власних автомобілів. Це допоможе уникнути транспортного колапсу та прискорить роботу комунальних служб, які вже працюють у посиленому режимі.

Київ та Київщина перетворилися на ковзанку фото: glavcom.ua

Поради водіям:

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;

у снігопади краще віддайте перевагу громадському транспорту. Та не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Станом на вечір 7 січня комунальники вже активно долають наслідки попередніх опадів. До очищення магістралей та мостів залучено близько 276 одиниць спецтехніки «Київавтодору» та сотні працівників у бригадах з ручного прибирання. Паралельно з цим понад дві тисячі співробітників керуючих компаній та «зеленбудівців» обробляють прибудинкові території, парки та сквери. Влада наголошує, що ожеледиця може виникати повторно через коливання температури, тому очищення проводиться безперервно.

Окрему увагу звертають на відповідальність приватних підприємств за прибирання своїх територій. Дотримання правил благоустрою контролюють відповідні інспектори, а за ігнорування норм передбачено штрафи, які для підприємців можуть сягати 1700 гривень. Жителів міста просять не залишати автівки на узбіччях та тротуарах, аби не перешкоджати роботі спецтехніки під час снігопаду.

Нагадаємо, 7 січня, Київ опинився у полоні крижаної стихії. Погіршення погоди почалося ще ввечері 6 січня: мокрий сніг згодом перейшов у дрібний дощ, який за низької температури миттєво замерзав. Як наслідок – дороги, тротуари та сходи вкрилися товстим шаром льоду.