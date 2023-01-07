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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Для нас зараз найважливіше не зупинитися на верхній Лаврі

glavcom.ua
Сьогодні відбулося перше в історії ПЦУ богослужіння у Києво-Печерській лаврі
фото: glavcom.ua

Один з ключових запитів суспільства – не допустити, щоб проросійські сили пересиділи ці часи і потім воскресли, як фенікси

Ви знаєте, як відповіли росіяни на відновлення богослужінь в Лаврі українською церквою?

Ви не повірите: пророцтвами старця Зосими (того самого, що навчав Януковича і махав йому рукою з гроба). Пророцтво полягає в тому, що через півроку після того, як Лавра стане українською, «народи воз‘єднаються».

Цей брєд не будемо навіть обговорювати. Важливіше інше: росіяни просто безсилі не просто щось зробити, а й навіть запропонувати. Вони розгублені. І просто утираються, гнівно махаючи кулаками.

Для нас зараз найважливіше не зупинитися на верхній Лаврі. Один з ключових запитів суспільства – не допустити, щоб проросійські сили пересиділи ці часи і потім воскресли, як фенікси.

Лавра – це лише один їх тисячі кроків на цьому шляху. І, як виявилося, захищати цю Лавру нікому. Чому? Та тому, що Лавра – це корупційний організм, який жив виключно на корупції для найбагатших (ти крадеш, молишся і платиш за псевдопрощення).

Власне нерішучість багатьох пов‘язана саме з цією псевдорелігійною основою російського православ‘я. Зробити рішучий крок тут – це поставити під загрозу звичний ритм життя: вкрав – помолився – заплатив. Не розкаявся, а саме заплатив. Але без цього кроку ми не виграємо війну.

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Джерело
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Теги: церква росіяни Українська православна церква

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Вадим Денисенко

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