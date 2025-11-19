Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Генерал Дріскол в Києві. Що це означає?

Міністр армії Ден Дрісколл ліворуч і начальник штабу армії – генерал Ренді Джордж
фото: CQ Roll Call/Zuma Press

Про що буде цей візит?

Візит міністра Сухопотних військ США та особистого друга Ді Венса в Київ – це, безумовно, дуже важлива подія, особливо на фоні турбулентності в якій ми зараз знаходимося

• 1 •

Це найвищого рівня візит воєнного керівництва США до Києва за весь час перебування Трампа при владі. Цей візит особисто одобрений Трампом і є серйозною перемогою посольства України в Вашингтоні та особисто Ольги Стефанишиноі.

• 2 •

Про що буде цей візит? Схоже, є три цілі. Перша – Дріскол має дати Трампові звіт про реальну ситуацію на фронті. Друга – співпраця з українським ВПК і особливо з виробниками дронів. І третя, схоже виключно політична – оцінити внутрішню політичну ситуацію на фоні Міндіч-гейта.

• 3 •

На фоні того, що зустріч Віткоф-Зеленський не відбулася візит Дріскола грає новими фарбами. Він, схоже, може бути одним із визначальних для прийняття подальших переговорних рішень Білим домом.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США політика Україна

