Яку частку ринку легальних тютюнових виробів відкусили нелегальні вейпи? Названо цифру

Тривалий час «тіньовий» ринок рідин не сприймався як щось серйозне та загрозливе

Ціна нелегальної рідини для електронних сигарет на місяць може бути співставною з вартістю всього лише двох-трьох пачок легальних сигарет, інформує Асоціація Укртютюн»

Генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Наталія Фесюн оцінила, яку частку ринку тютюнових виробів «перебивають» або перетягнули під себе виробники та продавці електронних сигарет і рідин до них. Про це йдеться у статті «Главкома» «Ринок електронних сигарет. Хто пускає дим в очі?».

«Щонайменше 3-5% споживачів сигарет щороку переходять на вживання рідин (повністю або більшою мірою). Складно спрогнозувати, чи триватиме так і надалі. З підвищенням акцизів на тютюнові вироби цей тренд має тенденцію до зростання. Адже вартість нелегальної рідини сигарет на місяць може бути співставною з вартістю всього лише двох-трьох пачок легальних сигарет», – зауважила фахівчиня.

За словами Фесюн, виробники та продавці відповідної нелегальної продукції не сплачують акцизний податок та/або обходять законодавчу заборону на характерний смак і аромат (будь-який запах або смак, відмінний від запаху або смаку тютюну).

«Запровадження будь-яких заборон без належного контролю та правозастосування є малоефективним і сприяє розвитку «тіньового» ринку, зменшує надходження до бюджету, підвищує ризики для споживачів та не вирішує питання споживання заборонених продуктів неповнолітніми. Єдине, що держава має зробити, це серйозно взятися за вирішення проблеми. Тривалий час «тіньовий» ринок рідин не сприймався нею як щось серйозне та загрозливе. Принаймні, на фоні нелегального ринку тютюнових виробів, який щороку «коштує» бюджету понад 20 млрд грн (минулого року – 21,9 млрд, цього року коштуватиме 25,6 млрд, за попередніми розрахунками)», – наголосила керівниця Асоціації «Укртютюн».

Зауважимо: з 11 липня 2023 року набрали чинності зміни до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, які заборонили виробництво, імпорт і продаж рідин для електронних сигарет зі смако-ароматичними добавками. Цю заборону прийняли, щоб вивести ароматизовану продукцію з обігу. Втім, замість скорочення споживання, ринок пірнув у «тінь», пояснюють експерти.

За даними дослідження ринку електронних сигарет, яке провела компанія Kantar Ukraine, в Україні тіньовий ринок електронних сигарет складає 93,6%. При цьому найвищий рівень нелегальності зафіксовано в сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами – 100%!

Додамо, що восени співробітники БЕБ активно викривали нелегальну торгівлю електронними сигаретами: місцевого депутата на Закарпатті (організував нелегальний бізнес у себе на подвір’ї в торговельному павільйоні, товар збував через телеграм-канали); двох мешканців Кривого Рогу (налагодили підпільне виробництво рідин для вейпів); львів’янина, який контрабандою планував ввезти в Україну рідини для електронних сигарет на суму 12 млн грн.

Правоохоронці накрили також, щонайменше, три великі мережі незаконного продажу електронних сигарет у Львові, Києві та Київській області.