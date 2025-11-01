Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Трамп оздобив мармуром ванну кімнату Лінкольна та обурив демократів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оновив ванну кімнату в історичній спальні Лінкольна
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що новий інтер’єр «відповідає добі Авраама Лінкольна»

Президент США Дональд Трамп показав фотографії оновленої ванної кімнати Лінкольна в Білому домі, оздобленої мармуром від підлоги до стелі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

У своїй публікації Трамп заявив, що новий інтер’єр «відповідає добі Авраама Лінкольна» і припустив, що використаний мармур «може бути тим самим, який був там спочатку».

Після оновлення Овального кабінету та Східного крила президент взявся за ванну кімнату в історичній спальні Лінкольна. Він активно демонструє результати реставрації, попри критику через несвоєчасні витрати на тлі урядового шатдауну.

У п’ятницю Трамп опублікував понад двадцять фото нового інтер’єру: приміщення оздоблене «чорно-білим полірованим статуарним мармуром», з’явилися золотисті крани, настінні світильники, урна для сміття та кришталева люстра.

Ще в липні президент розповідав NBC News, що планує оновити кімнату в стилі, ближчому до епохи 16-го президента США, адже попереднє оздоблення, зелена плитка в стилі арт-деко, «не відповідало часу Лінкольна».

До ремонту
До ремонту
фото: Дональд Трамп/Truth Social
Після ремонту
Після ремонту
фото: Дональд Трамп/Truth Social

Однак публікація викликала хвилю обурення серед опозиції. Демократи звинуватили президента в тому, що він «дбає про ванну, а не про країну», яка вже понад місяць живе в умовах урядового простою.

«Дональда Трампа більше хвилює його туалет, ніж ваше медичне страхування», – написав у соцмережі X лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Коментатор Гаррі Сіссон іронічно додав, що «поки мільйони людей не можуть дозволити собі медичні послуги, президент робить нову ванну».

Головний редактор MeidasTouch Рон Філіповскі назвав дії Трампа «прикладом повної глухоти та несмаку».

У відповідь прессекретар Білого дому Девіс Інгл заявив, що «демократи більше турбуються про реставрацію Білого дому, ніж про громадян, яким шкодять їхні безвідповідальні дії, що призвели до шатдауну».

Крім того, у ще одному дописі Трамп повідомив, що перевірив реконструкцію в Кеннеді-центрі, де тепер очолює раду. За його словами, «оновлені колони, нові сцени, тканини й килими зроблять центр розкішним і безпечним».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про початок будівництва великої та розкішної бальної зали на території Білого дому, яка буде повністю відокремлена від основної будівлі. 

Східне крило Білого дому проходить повну модернізацію в рамках цього проєкту, який, за словами Трампа, стане найбільш вражаючим оновленням у його історії.

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять (що Україна зробить з ракетами – «Главком»), куди відправлять, мабуть
Трамп «майже ухвалив» рішення передати Україні ракети Tomahawk
7 жовтня, 00:48
Трампу треба показати силу Путіну
CNN пояснив, чому Трамп не може вплинути на Путіна щодо завершення війни
15 жовтня, 02:42
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
18 жовтня, 06:14
Джонсон: Це тепер другий за тривалістю шатдаун будь-якого рівня за всю історію нашої країни, і це ганьба
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
22 жовтня, 22:46
ЗМІ не один раз фіксували синці на руці Трампа
Трамп розповів про своє здоров'я
10 жовтня, 11:56
Пожежі, що спалахнули 7 січня, спалили територію розміром майже з Вашингтон, округ Колумбія
ChatGPT допоміг правоохоронцям знайти винуватця руйнівної пожежі у Лос-Анджелесі
11 жовтня, 17:14
США готові поставити до Європи стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання
Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС
19 жовтня, 17:36
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін Дональд Трамп та Сі Цзіньпін планують зустрітись
Що стане головною темою на зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна: подробиці NYT
28 жовтня, 12:47

Життя

Трамп оздобив мармуром ванну кімнату Лінкольна та обурив демократів
Трамп оздобив мармуром ванну кімнату Лінкольна та обурив демократів
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа мобілізувався
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа мобілізувався
Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство
Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство
Гордон розповів, як Кашпіровський лікував його сина
Гордон розповів, як Кашпіровський лікував його сина
У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору
У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору
«Чи я щось вкрав?» Гордон емоційно прокоментував закиди щодо «пірамідок»
«Чи я щось вкрав?» Гордон емоційно прокоментував закиди щодо «пірамідок»

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua