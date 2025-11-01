Трамп оздобив мармуром ванну кімнату Лінкольна та обурив демократів

Дональд Трамп зазначив, що новий інтер’єр «відповідає добі Авраама Лінкольна»

Президент США Дональд Трамп показав фотографії оновленої ванної кімнати Лінкольна в Білому домі, оздобленої мармуром від підлоги до стелі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

У своїй публікації Трамп заявив, що новий інтер’єр «відповідає добі Авраама Лінкольна» і припустив, що використаний мармур «може бути тим самим, який був там спочатку».

Після оновлення Овального кабінету та Східного крила президент взявся за ванну кімнату в історичній спальні Лінкольна. Він активно демонструє результати реставрації, попри критику через несвоєчасні витрати на тлі урядового шатдауну.

У п’ятницю Трамп опублікував понад двадцять фото нового інтер’єру: приміщення оздоблене «чорно-білим полірованим статуарним мармуром», з’явилися золотисті крани, настінні світильники, урна для сміття та кришталева люстра.

Ще в липні президент розповідав NBC News, що планує оновити кімнату в стилі, ближчому до епохи 16-го президента США, адже попереднє оздоблення, зелена плитка в стилі арт-деко, «не відповідало часу Лінкольна».

До ремонту фото: Дональд Трамп/Truth Social

Після ремонту фото: Дональд Трамп/Truth Social

Однак публікація викликала хвилю обурення серед опозиції. Демократи звинуватили президента в тому, що він «дбає про ванну, а не про країну», яка вже понад місяць живе в умовах урядового простою.

«Дональда Трампа більше хвилює його туалет, ніж ваше медичне страхування», – написав у соцмережі X лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Коментатор Гаррі Сіссон іронічно додав, що «поки мільйони людей не можуть дозволити собі медичні послуги, президент робить нову ванну».

Головний редактор MeidasTouch Рон Філіповскі назвав дії Трампа «прикладом повної глухоти та несмаку».

У відповідь прессекретар Білого дому Девіс Інгл заявив, що «демократи більше турбуються про реставрацію Білого дому, ніж про громадян, яким шкодять їхні безвідповідальні дії, що призвели до шатдауну».

Крім того, у ще одному дописі Трамп повідомив, що перевірив реконструкцію в Кеннеді-центрі, де тепер очолює раду. За його словами, «оновлені колони, нові сцени, тканини й килими зроблять центр розкішним і безпечним».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про початок будівництва великої та розкішної бальної зали на території Білого дому, яка буде повністю відокремлена від основної будівлі.

Східне крило Білого дому проходить повну модернізацію в рамках цього проєкту, який, за словами Трампа, стане найбільш вражаючим оновленням у його історії.