Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе та гендиректор ДТЕК Максим Тімченко
фото: dtek.com.ua

Тімченко подякував міністру Райх і німецьким енергетичним компаніям за підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко провів зустріч із Федеральним міністром економіки та енергетики Німеччини Катаріною Райх на одній із теплових електростанцій компанії, йдеться в його повідомленні в LinkedIn.

«Мені було приємно показати Федеральному міністру економіки та енергетики Німеччини Катаріні Райх нашу роботу із захисту та відновлення енергосистеми країни на одній із теплових електростанцій ДТЕК. Електроенергія, вироблена такими станціями, відіграє вирішальну роль у протидії спробам Росії занурити Україну в темряву цієї зими», – зазначив Тімченко.

Він наголосив, що жовтень став одним із найважчих місяців для енергетичної системи України: попри те що опалювальний сезон ще не розпочався, російські удари системно спрямовані на генерацію, мережі, а також об’єкти видобутку та зберігання газу.

«Попри те, що опалювальний сезон в Україні ще не розпочався, російські атаки у жовтні були особливо потужними. Удари системно націлювалися на об’єкти генерації, мережеву інфраструктуру, а також на об’єкти видобутку та зберігання газу. Разом із урядом та енергетичним сектором ДТЕК працює цілодобово, щоб забезпечити постачання електроенергії», – сказав CEO ДТЕК.

Тімченко подякував міністру Райх і німецьким енергетичним компаніям за підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури. Керівник ДТЕК також висловив упевненість, що спільними зусиллями Україна та її союзники подолають енергетичний терор агресора.

«Об’єднавшись із нашими європейськими та американськими союзниками, ми подолаємо енергетичний терор Росії та переживемо складні місяці, що попереду», – підсумував Тімченко.

Нагадаємо, що міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе відвідала Київ 24 жовтня. Під час візиту, вона підкреслила, що Німеччина активно працює над наданням допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури.

Теги: Німеччина опалювальний сезон електроенергія Україна ДТЕК

Економіка
