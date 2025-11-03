На Оболоні посеред парку гуляв дикий кабан (відео)

Дикий кабан пройшовся повз дитячий майданчик та зник у темряві

У неділю, 2 листопада, у парку на березі Дніпра в Оболонському районі Києва помітили дикого кабана. Відео вечірньої прогулянки дикої тварини у парку оприлюднили місцеві мешканці в соцмережах. Про це повідомляє «Главком».

Дика тварина гуляла у парку «Наталка».

На відео видно, як кабан перетнув дитячий майданчик та через деякий час зник.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки появи диких тварин у межах населених пунктів і навіть біля людських осель. Лосі почали з’являтись в центрі Києва. Лисиць фіксують на набережній Дніпра та у Кривому Розі. Ведмеді заходять на Рівненщину через Білорусь. Про потенційну загрозу в коментарі «Главкому» розповів кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь. За словами мисливствознавця, в Україні вже третій рік поспіль не проводиться полювання через повномасштабну війну, що суттєво впливає на поведінку диких тварин.