На Оболоні посеред парку гуляв дикий кабан (відео)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Дика тварина гуляла у парку «Наталка»
скриншот відео

Дикий кабан пройшовся повз дитячий майданчик та зник у темряві

У неділю, 2 листопада, у парку на березі Дніпра в Оболонському районі Києва помітили дикого кабана. Відео вечірньої прогулянки дикої тварини у парку оприлюднили місцеві мешканці в соцмережах. Про це повідомляє «Главком».

Дика тварина гуляла у парку «Наталка».

На відео видно, як кабан перетнув дитячий майданчик та через деякий час зник.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки появи диких тварин у межах населених пунктів і навіть біля людських осель. Лосі почали з’являтись в центрі Києва. Лисиць фіксують на набережній Дніпра та у Кривому Розі. Ведмеді заходять на Рівненщину через Білорусь. Про потенційну загрозу в коментарі «Главкому» розповів кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь. За словами мисливствознавця, в Україні вже третій рік поспіль не проводиться полювання через повномасштабну війну, що суттєво впливає на поведінку диких тварин.

Теги: Україна екологія тварини

