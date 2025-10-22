Головна Країна Події в Україні
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
Ракета Tomahawk
фото з відкритих джерел

Під час розмов про можливі поставки ракет Tomahawk не обговорили яким чином українські військові зможуть здійснювати їхні пуски

Президент США Дональд Трамп після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським натякнув, що наразі не планує передавати Києву крилаті ракети Tomahawk. Водночас, питання постачання цієї зброї остаточно не закрите. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, під час обговорення можливих поставок ракети Tomahawk залишалося поза увагою важливе питання – яким чином українські військові зможуть здійснювати їхні пуски. Наразі в України відсутні готові пускові установки для цього типу озброєння.

«Так, пускові установки – це проблема, але це зовсім не сюрприз і не те, про що ніхто не думав», – зазначив експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако.

Він наголосив, що Україна неодноразово демонструвала винахідливість, поєднуючи західну техніку із радянськими зразками озброєння. Проте, за словами експерта, у випадку з Tomahawk «неможливо створити систему за принципом «Франкенштейна»». Карако вважає, що якщо США все ж погодяться на передачу цих ракет, вони нададуть їх разом із пусковими установками.

Tomahawk зазвичай запускаються з надводних кораблів або підводних човнів, яких Україна не має. Саме тому, найреальнішим варіантом для українських військових є отримання наземних пускових систем.

Українські чиновники повідомили, що Київ розраховує на мобільні установки Typhon від Lockheed Martin, які здатні запускати ракети Tomahawk. Такі системи вже отримали Філіппіни, Австралія та Японія. Водночас у США цих установок поки що небагато.

Під час останнього візиту до Вашингтона Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустрічі з представниками оборонних гігантів Lockheed Martin та RTX Corporation. Єрмак зазначив, що сторони обговорювали не лише придбання систем, необхідних Україні, а й можливість підвищення пріоритету нашої країни у списку постачань.

Представник Lockheed Martin, коментуючи запити журналістів, наголосив, що компанія «підтримуватиме рішення уряду США щодо війни в Україні та співпрацюватиме з адміністрацією президента Трампа».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс на запитання, чи зможе Україна отримати ракети Tomahawk, відповів, що глава Білого дому «безумовно, почув цей запит» від українців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що наразі не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk.

До слова, президент Володимир Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні ракети Tomahawk.

