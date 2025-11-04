Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Програма «Доступні ліки» розширилась: додано нові препарати

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Програма «Доступні ліки» розширилась: додано нові препарати
До програми «Доступні ліки» додали нові препарати проти раку грудей
фото з відкритих джерел

Українки зможуть отримати ще більше безоплатних ліків для лікування раку молочної залози

Міністерство охорони здоров’я розширило програму «Доступні ліки», включивши до неї 12 нових препаратів для лікування раку молочної залози. Отримати їх можна безкоштовно або з частковою доплатою в аптеках із позначкою програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.

До оновленого переліку увійшли ліки з діючими речовинами екземестан, летрозол і тамоксифен. Якщо раніше ці препарати закуповувались централізовано, то тепер Україна переходить на європейську модель – реімбурсацію, коли держава компенсує їхню вартість безпосередньо через аптеки.

МОЗ також запровадив перехідний період, протягом якого медзаклади продовжать використовувати залишки раніше закуплених ліків. Це дасть змогу забезпечити безперервність лікування і зручність для пацієнток.

«Щоб перехід був комфортним, діє перехідний період – заклади охорони здоров’я продовжують використовувати раніше централізовано закуплені залишки цих препаратів до їх повного вичерпання», – зазначив Ляшко.

«Це рішення забезпечує тисячам пацієнток стабільний і зручний доступ до необхідних ліків. Оскільки лікування раку молочної залози через зменшення естрогенів триває роками, можливість отримувати препарати поруч із домом – без прив’язки до поставок чи наявності ліків у конкретній лікарні – означає безперервність лікування та вищу якість життя», – додав міністр.

Щоб отримати препарати за програмою, потрібно звернутися до лікаря, із яким укладено декларацію, отримати електронний рецепт і пред’явити його в аптеці з позначкою «Тут є Доступні ліки».

Нагадамо, що Кабінет міністрів розширив Національний перелік основних лікарських засобів, додавши 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я. За словами глави уряду, оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби.

Читайте також:

Теги: лікарня рецепт ліки Україна держава міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість українців пережили втрату близьких, житла, роботи або бізнесу
Соціолог одним словом оцінив нинішній стан українського суспільства
2 листопада, 13:11
Мальта бореться із падінням народжуваності
Мальта запроваджує наймасштабніші податкові пільги для батьків у ЄС
29 жовтня, 12:58
Елла Лібанова вважає, що після війни потенційно мігруватимуть здебільшого чоловіки, чиї сім’ї вже облаштувалися за кордоном
Хто залишиться в Україні після закінчення війни: демограф дала неочікуваний прогноз
26 жовтня, 20:15
США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
20 жовтня, 18:58
За словами Левітт, Трамп і його адміністрація продовжать докладати зусиль та «посилено» працювати для завершення війни
Терпіння США щодо війни в Україні вичерпується – Білий дім
18 жовтня, 18:58
Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
8 жовтня, 14:37
Чому Одеса «не південна Калуга». Відповідь у цитатах
Чому Одеса «не південна Калуга». Відповідь у цитатах Авторська стаття
7 жовтня, 22:50
Фінляндія та Україна по-різному ставляться до роботи та відпочинку
Як працюють у Фінляндії та Україні: журналістка розповіла про колосальну різницю
7 жовтня, 13:26
Українці засудили позицію Комаровського, хоча, були й такі, що підтримали його
Відомий лікар висловився про російську мову в Україні та потрапив у скандал
4 жовтня, 16:13

Здоров'я

Програма «Доступні ліки» розширилась: додано нові препарати
Програма «Доступні ліки» розширилась: додано нові препарати
Прогноз магнітних бур на 3-4 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-4 листопада: якою буде сонячна активність
Мікродозинг і поїдання мухоморів. Мікологиня спростувала популярний серед українців міф
Мікродозинг і поїдання мухоморів. Мікологиня спростувала популярний серед українців міф
Прогноз магнітних бур на 1-2 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 листопада: якою буде сонячна активність
Україна готує нацстратегію довголіття: AM SUMMIT 2025 представив «код продуктивності»
Україна готує нацстратегію довголіття: AM SUMMIT 2025 представив «код продуктивності»
У Сумах буде створено екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів
У Сумах буде створено екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua