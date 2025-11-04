Програма «Доступні ліки» розширилась: додано нові препарати

Українки зможуть отримати ще більше безоплатних ліків для лікування раку молочної залози

Міністерство охорони здоров’я розширило програму «Доступні ліки», включивши до неї 12 нових препаратів для лікування раку молочної залози. Отримати їх можна безкоштовно або з частковою доплатою в аптеках із позначкою програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.

До оновленого переліку увійшли ліки з діючими речовинами екземестан, летрозол і тамоксифен. Якщо раніше ці препарати закуповувались централізовано, то тепер Україна переходить на європейську модель – реімбурсацію, коли держава компенсує їхню вартість безпосередньо через аптеки.

МОЗ також запровадив перехідний період, протягом якого медзаклади продовжать використовувати залишки раніше закуплених ліків. Це дасть змогу забезпечити безперервність лікування і зручність для пацієнток.

«Щоб перехід був комфортним, діє перехідний період – заклади охорони здоров’я продовжують використовувати раніше централізовано закуплені залишки цих препаратів до їх повного вичерпання», – зазначив Ляшко.

«Це рішення забезпечує тисячам пацієнток стабільний і зручний доступ до необхідних ліків. Оскільки лікування раку молочної залози через зменшення естрогенів триває роками, можливість отримувати препарати поруч із домом – без прив’язки до поставок чи наявності ліків у конкретній лікарні – означає безперервність лікування та вищу якість життя», – додав міністр.

Щоб отримати препарати за програмою, потрібно звернутися до лікаря, із яким укладено декларацію, отримати електронний рецепт і пред’явити його в аптеці з позначкою «Тут є Доступні ліки».

Нагадамо, що Кабінет міністрів розширив Національний перелік основних лікарських засобів, додавши 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я. За словами глави уряду, оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби.