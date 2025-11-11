Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 11 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії, на Одещині пролунали вибухи, у США стався розкол у демократичній партії через угоду з республікацями щодо бюджету.

Атака на Саратовський НПЗ

У ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомили про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста.

Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа. Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Вибухи на Одещині

У ніч на 11 листопада російські окупаційні війська безпілотниками атакували Одеську область.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, вибухи пролунали в містах Рені та Ізмаїл. Близько пів на першу ночі Повітряні сили ЗСУ попередили про рух декількох груп ударних БпЛА в напрямку Рені та закликали жителів залишатися в укриттях.

Місцеві телеграм-канали інформують про влучання у Рені.

Трамп хоче знизити тарифи для Індії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір знизити тарифи на імпорт товарів з Індії. Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Дональд Трамп пояснив, що причиною для такого кроку є суттєве скорочення Індією обсягів закупівлі російської нафти.

«Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи», – сказав Трамп, додавши, що ставки мит будуть знижені «в якийсь момент».

США тимчасово скасували санкції проти Сирії

Сполучені Штати Америки оголосили про пом'якшення санкційного режиму та заходів експортного контролю, запроваджених раніше щодо Сирії.

Відповідний документ був оприлюднений Міністерством фінансів США. Згідно з поясненням, рішення ухвалено з метою сприяння формуванню «стабільної, єдиної та мирної Сирії». При цьому Вашингтон заявив, що продовжить переглядати статус Сирії як держави-спонсора тероризму.

Мінфін США вирішив скасувати більшу частину торговельних обмежень, які діяли в рамках так званого «Закону Цезаря» – збірної назви для санкцій, запроваджених під час попереднього президентства Дональда Трампа.

У Демократичній партії США стався розкол

У Демократичній партії США вибухнув внутрішній конфлікт після того, як вісім сенаторів-демократів підтримали тимчасовий бюджет, запропонований республіканцями для завершення шатдауну. Голосування відбулося у неділю, і документ було ухвалено, незважаючи на спротив частини демократів.

Низка представників Демократичної партії різко розкритикували лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, вимагаючи його відставки. Попри те, що сам Шумер проголосував проти, колеги звинуватили його у неспроможності об'єднати фракцію та ефективно вести переговори.