Андрій Хоркавий: Після війни Україна стане логістичним хабом Східної Європи

promo
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Андрій Хоркавий, засновник компанії KLR Bus
фото: KLR Bus

Хоркавий пропонує модель, коли держава і бізнес стають співінвесторами та співтворцями нової транспортної системи країни

Засновник компанії KLR Bus Андрій Хоркавий в інтерв'ю «NV Бізнес» розповів, як повномасштабна війна змінила ринок пасажирських перевезень і чому саме зараз закладається основа для перетворення України на східноєвропейський транспортний хаб.

«Відбулося переформатування попиту: міжнародні поїздки почали використовуватися не лише для подорожей чи робочих відряджень, а часто – єдиним безпечним способом евакуації чи повернення додому після тимчасового проживання в інших країнах. Якщо ми говоримо про поїздки за кордон, то раніше багато українців, звісно, обирали літаки, але сьогодні такої можливості немає. Саме тому автобусний транспорт, завдяки гнучкості, швидкій адаптації до ситуації та можливості охопити більшість європейських напрямів, став основою мобільності українців. Ринок став більш динамічним і технологічним. Пасажири очікують не просто квиток, а й супутній сервіс – з live-трекінгом, цифровою оплатою, чіткою комунікацією, можливістю отримати допомогу 24/7», – зазначає Хоркавий.

Попит різко змістився на регулярні міжнародні автобусні рейси до Німеччини, Чехії, Польщі, Іспанії та інших країн ЄС. Ринок відреагував розширенням мережі, збільшенням кількості рейсів, а компанія KLR Bus, засновником якої є Андрій Хоркавий, також інвестувала у власний міжнародний термінал у Хмельницькому, а найближчим часом відкриє ще один – у Львові.

В той же час, зазначає він, все ще існують суттєві перешкоди розвитку цивілізованого ринку перевезень.

«Головна перешкода – недоброчесна конкуренція з боку нелегальних, або, як ще їх називають, тіньових перевізників. Офіційний перевізник, що має відповідну ліцензію та дозвільні документи, працевлаштований, згідно із законодавством, персонал з гідною оплатою праці, який інвестує кошти в оновлення автопарку та технічне обслуговування автобусів надає якісні послуги на ринку пасажирських перевезень, але такі послуги не можуть коштувати дешево. Тіньові перевізники не несуть податкового навантаження та додаткових витрат і, відповідно, мають можливість демпінгувати. Також не вистачає розуміння з боку державних органів та профільного міністерства» – розповідає Андрій Хоркавий.

При цьому він звертає увагу на нестачу державних кредитних програм підтримки національних транспортних операторів.

Хоркавий пропонує модель, коли держава і бізнес стають співінвесторами та співтворцями нової транспортної системи країни.

«Йдеться про формування разом із бізнесом нової візії інфраструктури мобільності. Таке партнерство може включати регуляторну стабільність і прозорість, інвестиційне партнерство – участь держави у спільних проєктах із модернізації автовокзалів, прикордонних пунктів, сервісних станцій, податкову й кредитну підтримку, цифровізацію квиткових систем, стимули для розвитку екологічного транспорту та інтеграцію у європейський транспортний простір» – вважає він.

За 5–7 років після перемоги Андрій Хоркавий бачить Україну логістичним хабом Східної Європи та розвинутими цифровими та інфраструктурними сервісами. При цьому важливо, на його думку, пам’ятати про екологічний чинник, який має суттєвий вплив на транспортну галузь в цілому і пасажирські перевезення зокрема.

«Перехід на електробуси, «зелені» станції та екотранспорт вже стає базовим стандартом – і цей тренд буде зберігатися. І, звичайно, те, про що ми сьогодні говорили – партнерство. Держава, бізнес, донори, суспільство – саме ці стейкхолдери формуватимуть стандарти галузі» – резюмував він.

Теги: війна бізнес ринок транспорт послуги перевезення

Андрій Хоркавий: Після війни Україна стане логістичним хабом Східної Європи
Андрій Хоркавий: Після війни Україна стане логістичним хабом Східної Європи
