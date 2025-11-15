Головна Країна Події в Україні
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW
ISW: ЗСУ нещодавно просунулися на північ від Піщаного
фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики спростовують заяви РФ про швидкі здобутки

Українські війська нещодавно мали успіх на Куп'янському напрямку, зокрема на північ від Піщаного, тоді як інформація про значні просування російських сил у центрі Куп'янська та інших локаціях не підтверджується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дослідники ISW посилаються на геолокаційні відеозаписи, які свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на північ від Піщаного (на південному сході від Куп'янська).

Водночас, кадри, які є у розпорядженні ISW, показують, як українські війська атакують російські позиції в центрі Куп'янська.

«За оцінкою ISW, це свідчить про те, що росіяни вже пробралися туди, втім дослідники вважають, що ця подія не змінила лінію фронта на цей час», – зазначають аналітики.

Американські аналітики вважають, що ЗСУ утримували позиції або навіть мали певне просування в центральній частині Куп'янська та на схід від Петропавлівки.

ISW не підтверджує інформацію, поширену російськими військовими блогерами, про нібито захоплення підрозділами РФ Соболівки та їхнє просування на сході та півдні Куп'янська, на сході Курилівки, на захід від Піщаного та поблизу Кам'янки. Це свідчить про те, що заяви окупантів про свої здобутки на деяких локаціях були поспішними.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 265 бойові зіткненнь. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

війна Харківщина Куп'янськ ISW

