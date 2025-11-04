Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
Кстовський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств
У ніч проти 4 листопада на території Росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталися Кстовського нафтопереробного заводу (НПЗ), який розташований у Нижегородській області, пише «Главком»
Місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи поблизу НПЗ у Кстово. Згодом стало відомо, що на території підприємства сталась пожежа після атаки. У мережі з'явилися кадри, які свідчать про влучання.
До слова, увечері, 3 листопада, у місті Рильськ Курської області Росії сталася аварія на енергетичній підстанції внаслідок удару чотирьох безпілотників.
Читайте також:
Коментарі — 0