Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області

У ніч проти 4 листопада на території Росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталися Кстовського нафтопереробного заводу (НПЗ), який розташований у Нижегородській області, пише «Главком»

Місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи поблизу НПЗ у Кстово. Згодом стало відомо, що на території підприємства сталась пожежа після атаки. У мережі з'явилися кадри, які свідчать про влучання.

Кстовський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств європейської частини Росії, і його ураження може мати значний вплив на військово-економічний потенціал агресора. Нижньогородський НПЗ компанії «Лукойл» часто просто називають «Кстовський НПЗ». Завод переробляє нафту на бензин, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Це стратегічний об’єкт для нафтової галузі Росії та експорту.

До слова, увечері, 3 листопада, у місті Рильськ Курської області Росії сталася аварія на енергетичній підстанції внаслідок удару чотирьох безпілотників.