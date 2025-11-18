Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
Соратник Путіна «вклонився» українським сім'ям, які «зберігають рідну російську мову»
фото з відкритих джерел

Малофєєв назвав російську мову «великою та могутньою», яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами

Російський олігарх та соратник російського диктатора Володимира Путіна Костянтин Малофєєв заявив, буцімто у Києві більшість дітей у школах говорять російською мовою на уроках і перервах. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує «Главком».

«Офіційне опитування в Україні. 66% київських школярів не розмовляють державною мовою на уроках, а 82% не використовують її на перервах. Та що там діти – чверть учителів Києва ведуть уроки не на мові. Це після десятиліття викорінення всього російського», – пише російський олігарх, посилаючись на невідоме джерело.

Малофєєв назвав російську мову «великою та могутньою», яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами ні в Україні, ні в Молдові, ні в країнах Балтії.

«Низький уклін українським сім'ям, які під час терору зберігають свою рідну російську мову. І заради цих людей ми маємо довести свою справу до перемоги», – додає наближений до російського диктатора олігарх. Таким чином, його заява є прямим виправданням агресії та закликом до продовження війни, які він прикриває мовним питанням.

Допис Костянтина Малофєєва
Допис Костянтина Малофєєва
скриншот

Варто додати, що Малофєєва називають «православним олігархом», йому належать медіа, які мають надзвичайно войовничу позицію щодо України. Його імʼя повʼязували з фінансовою та організаційною підтримкою так званої «російської весни» в 2014 році. Як нагадав представник ФБР Майкл Дрісколл, Малофєєв назвав вторгнення Росії в Україну «священною війною» та продовжує фінансувати засоби інформації, які підтримують агресію.

До слова, у Дніпрі міська рада почала перевірку інформації щодо вчительки, яка нібито розповідала учням про те, що війна в Україні розпочалася через те, що «українці вісім років бомбили росіян на Донбасі». Про інцидент в соцмережах розповіла мати одного із учнів школи Дар’я Волкова. Проте вона згодом видалила свій допис через надмірну увагу до її розповіді. Також мати пояснила, що почала перейматися за свого сина, тому прийняла таке рішення. 

Теги: росія пропаганда мова Україна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Леонід Грач
Помер Леонід Грач. Головний комуніст Криму «прозрів» лише після окупації
18 жовтня, 18:15
Падіння обсягів перевезень призвело до різкого погіршення фінансових показників
Росія скорочує персонал залізниці: розвідка назвала причини
20 жовтня, 13:34
Коли Путін погодиться на перемовини: ГУР озвучив реальний сценарій
Коли Путін погодиться на перемовини: ГУР озвучив реальний сценарій
21 жовтня, 00:58
Зеленський: «Навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий»
Зеленський повідомив, чи поїде до Будапешта
20 жовтня, 10:39
Історик Ярослав Грицак розповів про ймовірні сценарії розвитку України після війни
«Путіна якось усунуть». Історик назвав сценарії завершення війни
23 жовтня, 16:36
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
30 жовтня, 22:22
Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, є ключовим покупцем російської сирої нафти
Туреччина збільшує закупівлі неросійської нафти: названо причину
2 листопада, 15:02
На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи
Дрони Служби безпеки атакували НПЗ в Орську за 1,4 тис. км від України – джерело
11 листопада, 16:23
Норвегія відмовилася використовувати суверенний фонд
Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні
12 листопада, 16:55

Соціум

Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
Кембриджський словник оголосив слово року
Кембриджський словник оголосив слово року
У Нідерландах десятки людей загинули через ліки з інтернет-магазину
У Нідерландах десятки людей загинули через ліки з інтернет-магазину
У Британії мігрантам загрожує конфіскація коштовностей
У Британії мігрантам загрожує конфіскація коштовностей
Названо найбагатше місто на Землі у 2025 році
Названо найбагатше місто на Землі у 2025 році
БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла
БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua