Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни

Малофєєв назвав російську мову «великою та могутньою», яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами

Російський олігарх та соратник російського диктатора Володимира Путіна Костянтин Малофєєв заявив, буцімто у Києві більшість дітей у школах говорять російською мовою на уроках і перервах. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує «Главком».

«Офіційне опитування в Україні. 66% київських школярів не розмовляють державною мовою на уроках, а 82% не використовують її на перервах. Та що там діти – чверть учителів Києва ведуть уроки не на мові. Це після десятиліття викорінення всього російського», – пише російський олігарх, посилаючись на невідоме джерело.

Малофєєв назвав російську мову «великою та могутньою», яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами ні в Україні, ні в Молдові, ні в країнах Балтії.

«Низький уклін українським сім'ям, які під час терору зберігають свою рідну російську мову. І заради цих людей ми маємо довести свою справу до перемоги», – додає наближений до російського диктатора олігарх. Таким чином, його заява є прямим виправданням агресії та закликом до продовження війни, які він прикриває мовним питанням.

Допис Костянтина Малофєєва скриншот

Варто додати, що Малофєєва називають «православним олігархом», йому належать медіа, які мають надзвичайно войовничу позицію щодо України. Його імʼя повʼязували з фінансовою та організаційною підтримкою так званої «російської весни» в 2014 році. Як нагадав представник ФБР Майкл Дрісколл, Малофєєв назвав вторгнення Росії в Україну «священною війною» та продовжує фінансувати засоби інформації, які підтримують агресію.

До слова, у Дніпрі міська рада почала перевірку інформації щодо вчительки, яка нібито розповідала учням про те, що війна в Україні розпочалася через те, що «українці вісім років бомбили росіян на Донбасі». Про інцидент в соцмережах розповіла мати одного із учнів школи Дар’я Волкова. Проте вона згодом видалила свій допис через надмірну увагу до її розповіді. Також мати пояснила, що почала перейматися за свого сина, тому прийняла таке рішення.