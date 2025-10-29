Партизани провели успішну спецоперацію на залізниці біля Токмака

«Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда»

У ніч проти 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок чого пошкоджено залізничний шлях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс», – йдеться у повідомленні.

Результатом операції, спрямованої проти військової логістики окупантів, також стало пошкодження близько 70 м залізничного шляху – рух паралізовано. «Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда», – наголосила розвідка.

Раніше партизанський рух «АТЕШ» заявив, що його агенти успішно провели диверсію на оборонному заводі АТ «Щеглівський вал» у Тулі, вивівши з ладу вишку зв'язку. Завод «Щеглівський вал» є частиною російського військово-промислового комплексу. На ньому розробляють системи протиповітряної оборони та стрілецьку зброю, зокрема збирають ПТРК «Корнет» та ЗРПК «Панцир-С».

Також Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами.