Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До суду направлено клопотання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

Військові слідчі Слідчого комітету Росії затримав рядового Олексія Кострикіна, обвинуваченого у вбивстві власника будинку і зґвалтуванні його дружини. Порушено кримінальну справу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське російське видання ТАСС.

За даними слідства, в жовтні 2025 року в селі Нова Таволжанка Шебекінського округу Кострикін вбив власника будинку, зґвалтував його дружину і втік з місця злочину. До суду направлено клопотання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У кримінальній справі проводяться слідчі дії, спрямовані на збір і закріплення доказової бази.

Раніше у Камишині Волгоградської області сталося жорстоке вбивство федерального судді Василя Ветлугіна. Тіло чоловіка було знайдено ввечері, 14 серпня, на вулиці Радянській із вогнепальним пораненням, ножем в оці та відрізаним статевим органом.

Як стало відомо, 47-річний житель Камишина Сергій К., який є діючим військовим та приїхав у відпустку, дізнався про роман своєї дружини з Ветлугіним. У стані сильного гніву він підстеріг суперника неподалік будівлі міського суду та кілька разів вистрілив у нього з «Сайги». Після цього чоловік ножем відрізав судді статевий орган і встромив лезо в око. Після скоєного він чекав на приїзд поліції та добровільно здався.

Теги: росія вбивство окупанти

