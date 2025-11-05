Головна Світ Політика
Демократ, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, звернувся до Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Демократ, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, звернувся до Трампа
Зогран Мамдані виступив перед прихильниками з промовою
фото: Reuters

Політик сказав декілька слів про президента США, який погрожував відмовити Нью-Йорку у федеральному фінансуванні

34-річний демократ Зогран Мамдані, який здобув перемогу на виборах мера Нью-Йорка виступив з промовою. Він розкритикував свого опонента Ендрю Куомо та поглузував з американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Мамдані виступив перед прихильниками у Брукліні, де прокоментував свою перемогу, обігнавши колишнього очільника Нью-Йорка Куомо. «Я бажаю Ендрю Куомо тільки найкращого в особистому житті, але нехай сьогоднішній вечір буде останнім, коли я вимовляю його ім'я, оскільки ми перегортаємо сторінку політики, яка покидає багатьох і служить лише небагатьом», – заявив демократ.

Крім того, політик звернувся до президента США, який підтримував Куомо і погрожував відмовити Нью-Йорку у федеральному фінансуванні, якщо переможе Мамдані.

«Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. Це не тільки спосіб зупинити Трампа. Це спосіб зупинити наступного. Тож, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ти дивишся, я маю для тебе два слова: «Збільш гучність».

У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп відповів на заяви нового мера Нью-Йорка словами: «І так воно починається!».

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія програла місцеві вибори, оскільки «його імені не було у бюлетенях». Крім того, американський лідер пригадав найтриваліший в історії країни шатдаун, що, за його словами, теж вплинуло на думку виборців. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обмежити федеральне фінансування Нью-Йорка, якщо кандидат від Демократичної партії Зогран Мамдані переможе на виборах мера міста.

вибори у США Дональд Трамп Нью-Йорк США

