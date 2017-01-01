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    Думки вголос

    Обмін заручниками: чи справді Росія готова до переговорів про мир?

    Не треба брехати самим собі – війна триватиме і надалі
    Сьогоднішній обмін – це безумовно велика знакова подія. Але тут, на жаль, не можна і не потрібно бути оптимістом. Це лише спроба Путіна показати людське обличчя, якого не існує. Все те, що сьогодні відбувається на лінії розмежування – парафраз звільнення Ходорковського і кількох інших в'язнів совісті перед Олімпіадою в Сочі. Тільки
    • Вадим Денисенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 16:07
    • Розсилка
    Станом на сьогодні у Путіна немає розумної і цілісної стратегії по Україні крім спроби повернути до влади проросійські партії
    Станом на сьогодні у Путіна немає розумної і цілісної стратегії по Україні крім спроби повернути до влади проросійські партії

    Не треба брехати самим собі – війна триватиме і надалі

    Сьогоднішній обмін – це безумовно велика знакова подія. Але тут, на жаль, не можна і не потрібно бути оптимістом. Це лише спроба Путіна показати людське обличчя, якого не існує.

    Все те, що сьогодні відбувається на лінії розмежування – парафраз звільнення Ходорковського і кількох інших в'язнів совісті перед Олімпіадою в Сочі. Тільки зараз все це загорнуто ще й в обгортку нового іміджа Путіна – іміджа псевдомиротворця. Люди старшого покоління прекрасно пам'ятають, що наймиролюбнішою країною світу був СРСР. Зараз, опинившись в надскладному економічному положенні, росіяни згадали про те, що немає нічого кращого ніж говорити про мир у всьому світі. Тому вони і оголосили про обмін полоненими. І взагалі, у їхній риториці більше немає слів про Іскандери чи С-400. Вони говорять про мир, якому шкодять українці.

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    Сьогодні багато хто почав говорити, що обмін полоненими – це жест Путіна про те, що він готовий до переговорів. І тут можна погодитися лише зі словом «жест». Ні про які більш важливі речі він не готовий говорити. Станом на сьогодні у Путіна немає розумної і цілісної стратегії по Україні крім спроби повернути до влади проросійські партії. Ця стратегія полягає в тому, що і далі триватиме війна. В залежності від різних обставин Путін може наполягати на виконанні Мінська або ж починати говорити, що Мінськ помер (ця шизофренія триває останні кілька місяців). Паралельно в свідомість українців буде вбиватися теза, яку вже оголосив Олександр Вілкул: «Ми прийдемо до влади і домовимося про мир за кілька місяців». По суті, проросійські сили будуть іти з тим самим слоганом, з яким переміг Порошенко. І це дуже важливо для росіян, які завжди любили символізм у своїх спецопераціях.

    Ніяких інших переговорів, окрім створення конфедеративної держави Україна Путін не готовий вести. Тому не треба брехати самим собі – війна триватиме і надалі. Як довго? Допоки одна зі сторін не видохнеться. І я вірю, що це бути РФ. Введення нових санкцій проти росіян безумовно приведуть до обвалу рубля і до різкого погіршення ситуації в РФ. А це ще один гвіздок в кришку гроба Володимира Путіна.

    А сьогодні справді визначний день – додому повертаються українці!

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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