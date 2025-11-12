Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Операція «Мідас». Підсумки по гарячих слідах

Цей скандал вийшов за межі корупції і навіть заробляння на війні

Банкова пішла за сценарієм «тягнути до останнього» і це помилка, яка буде довго ще доганяти.

1. За ці роки ми вже зрозуміли: головна комунікаційна стратегія Банкової зводиться до вирішення проблеми через створення іншої проблеми. Але рівень скандалу не дозволяє застосувати цю стратегію зараз. Тому затягування часу з відставками, як на мене буде мати довготривалі негативні наслідки.

2. Головний наслідок всієї цієї історії полягає в тому, що в масовій свідомості зʼявилися два антигероя (Міндіч та Галущенко), які персонально винні в тому, що у нас немає світла. Іншими словами цей скандал вийшов за межі корупції і навіть заробляння на війні.

3. З великою долею імовірності ми можемо говорити про те, що ця історія буде обовʼязково піднята на міжнародний рівень. Не виключено, що подальші дії, в тому числі і кадрові, Банкова спробує погодити з міжнародними партнерами. І саме міжнародні партнери зможуть допомогти (або не допомогти) знизити градус інформаційної напруги.

4. Головне завдання Банкової добитися того, щоб уряд не пішов у відставку. Головне бажання опозиції – на хвилі обурення відправити уряд у відставку. Зараз важко спрогнозувати чим це закінчиться, але вирішальне слово матимуть три фактори:

  • вдалі чи не вдалі (з точки зору блекаутів) атаки росіян;
  • рішення міжнародних партнерів допомогти чи не допомогти призупинити інформаційні кампанії всередині країни;
  • вдалі чи невдалі спроби Банкової створити нові інформаційні приводи, щоб перебити тему Мідаса.

5. Повторю те, що вже казав вчора: ця історія почала жити власним життям. І на кожному новому «повороті» ми матимемо нові точки біфуркації. При цьому я ще раз хочу наголосити: ця історія, на жаль, перестала бути виключно внутрішньоукраінською. І це може мати свої наслідки в тому числі і в питанні переговорів.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні Тимур Міндіч Герман Галущенко Операція «Мідас»

