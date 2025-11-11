Головна Країна Кримінал
Операція «Мідас». НАБУ і САП задокументували передачу коштів ексвіцепрем’єру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У внутрішньому спілкуванні зловмисники називали ексвіцепрем’єр-міністра Че Геварою
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Антикорупційні органи зафіксували передачу урядовцю $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними розслідування, зафіксовано передачу $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою – безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації. «Останню суму – $500 тис. – було передано вже дружині Че Гевари після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів
