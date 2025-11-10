Андрій Одарченко офіційно втратив депутатські повноваження

Політика-втікача було позбавлено повноважень депутата 10 жовтня

Андрій Одарченко, якого суд визнав винуватим у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, втратив депутатські повноваження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

На сайті парламенту вказано, що Одарченко втратив повноваження депутата 10 жовтня – саме тоді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційних скарг, залишивши вирок без змін.

Нагадаємо, ще у 2024 році Вищий антикорупційний суд виніс вирок народному депутату Андрію Одарченку. Його було визнано винним у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма.

У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором.

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

Також наприкінці вересня нардеп незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим Вищий антикорупційний суд оголосив його в розшук та стягнув внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн.

Як повідомлялося, у жовтні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційних скарг у справі народного депутата Андрія Одарченка. Його було визнано винуватим у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Суд першої інстанції призначив Одарченку вісім років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна та позбавленням права обіймати посади в державних органах строком на три роки.

Варто зазначити, що згідно зі статтею Конституції повноваження народного депутата припиняються достроково у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок Вищого антикорупційного суду – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.