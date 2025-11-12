Галущенка відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції

У Раді зареєстровано постанову про звільнення очільника Міністерства Юстиції Германа Галущенка

Людмила Сугак виконуватиме обов'язки міністра юстиції

Уряд ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Сьогодні вранці провели позачергове засідання уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції», – йдеться у повідомленні. Зокрема, рішенням уряду покладено виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №14200 та №14201 про звільнення очільника Міністерства Юстиції Германа Галущенка та главу Міністерства енергетики Світлану Гринчук.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

Як повідомлялося, Мін'юст підтвердив, що за участі міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження.