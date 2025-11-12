Головна Країна Політика
search button user button menu button

Галущенка відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Галущенка відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції
У Раді зареєстровано постанову про звільнення очільника Міністерства Юстиції Германа Галущенка
фото: Міненерго

Людмила Сугак виконуватиме обов'язки міністра юстиції

Уряд ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Сьогодні вранці провели позачергове засідання уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції», – йдеться у повідомленні. Зокрема, рішенням уряду покладено виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №14200 та №14201 про звільнення очільника Міністерства Юстиції Германа Галущенка та главу Міністерства енергетики Світлану Гринчук.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

Як повідомлялося, Мін'юст підтвердив, що за участі міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження.

Читайте також:

Теги: Герман Галущенко Міністерство юстиції Юлія Свириденко корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ
Мін'юст підтвердив проведення слідчих дій у Галущенка
Вчора, 12:27
Корупція в енергетиці. Як лікувати і що заважає?
Корупція в енергетиці. Як лікувати і що заважає?
10 листопада, 20:16
Нардеп Железняк хоче, щоб звільнили Германа Галущенка та Світлану Гринчук
Нардеп ініціює звільнення міністра юстиції та міністерки енергетики
10 листопада, 11:28
За словами глави уряду, Кабмін поки нічого не планує змінювати в постанові поки не побачить повне рішення
Виїзд депутатів за кордон. Свириденко прокоментувала рішення суду
7 листопада, 11:23
За словами очільника «Укрзалізниці», програма «3000 кілометрів» має розвантажити найпіковіші періоди
«Укрзалізниця»-3000: уряд пояснив принцип дії програми та звідки гроші
4 листопада, 09:10
Зловмисники незаконно передали 95 земельних ділянок в оренду фермерському господарству
На Полтавщині викрито схему приватизації землі нацпарку
3 листопада, 12:31
Начальник управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області заднім числом придумав алібі і… розлучився з дружиною, майно якої не декларував
Головний міграційник Хмельниччини втрапив у гучний скандал, після якого дружина подала на розлучення
29 жовтня, 11:48
Україна має домовленості зі Словаччиною щодо зниження тарифу на транзит газу
Загрози енергетиці. Зеленський розказав, як уряд рятує ситуацію
20 жовтня, 10:50
Суд обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
На Київщині затримано правоохоронця, який підозрюється у «кришуванні» наркобізнесу
13 жовтня, 17:07

Політика

Галущенка відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції
Галущенка відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції
Уряд розпустив наглядову раду «Енергоатома»
Уряд розпустив наглядову раду «Енергоатома»
Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
Помер одіозний екснардеп Геннадій Балашов
Помер одіозний екснардеп Геннадій Балашов
Зеленський про удари по РФ: Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби
Зеленський про удари по РФ: Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби
Секретар РНБО прибув до Стамбула, аби розблокувати процес обміну полоненими
Секретар РНБО прибув до Стамбула, аби розблокувати процес обміну полоненими

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua