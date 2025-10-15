На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним

У Чернівецькій області правоохоронці викрили корупційну схему у сфері післядипломної освіти. Під підозрою – проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник структурного підрозділу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані організували продаж місць в аспірантурі. Вартість – $4,5 тис. Кандидатів шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець Інституту модернізації змісту освіти, а проректор оформлювала їх на навчання. За це вона отримувала по $4 тис. з кожного вступника, спільники – по $250. Відомо про п’ятьох чоловіків, які скористалися послугами.

Крім того, за даними правоохоронців, після зарахування на навчання їм нав’язали ще одну «умову» – передати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія. Як результат – понад 285 тис. грн з рахунків стипендіатів теж опинилися в кишені організатора та спільників.

Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 млн грн.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

До слова, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.