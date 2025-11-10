НАБУ прийшло з обшуками до співвласника «Кварталу 95» Міндіча – ЗМІ

Видання пише, що Міндіч виїхав з України

Вранці, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Про це повідомлять джерела УП у правоохоронних органах, передає «Главком».

Видання пише, що Міндіч залишив територію України 10 листопада – це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ. Інших деталей та офіційної інформації поки що немає.

Тимур Міндіч – колишній бізнес-партнер Ігоря Коломойського, співвласник компанії Студія «Квартал 95», є підозрюваним одразу в кількох справах.

До слова, у розпорядженні «Главкома» опинилися документи аудиту державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада», проведеного протягом 2020-2022 років. До цього часу результати вказаної перевірки з невідомих причин не винесено на засідання Рахункової палати і не затверджено. Цьому, як випливає з матеріалів аудиту, може бути цілком логічне пояснення: з середини грудня 2021 року на каналі «Рада» реалізовується «експеримент», зиск від якого має приватна компанія. Її назва «Кінокіт». А результати роботи державних ревізорів, які це виявили, можуть спровокувати скандал.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Кінокіт» зі статутним капіталом 10 тис. грн створено у лютому 2017 року. З грудня 2021 року фірма «Кінокіт» належить акторці Юлії Дроздовій з Одеси, яка була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч, один зі співвласників фірми «Квартал 95».