Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому

Володимир Кудрицький перебуватиме під вартою 60 днів з можливістю внести заставу

Суд обрав запобіжний захід ексголові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому. Він перебуватиме під вартою два місяці із можливістю внести заставу у майже 14 млн грн. Про це повідомляє «Главком».

Кудрицькому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з внесенням застави у розмірі 13,7 млн грн. Ухвала суду підлягає негайному виконанню, однак її можна оскаржити в апеляції протягом пʼяти днів.

Варто зазначити, що під час засідання кілька народних депутатів висловили готовність взяти його на поруки. Сам же Кудрицький у суді заявляв, що має «бездоганну ділову репутацію» і вважає клопотання прокурорів необґрунтованим. Виходячи з боксу після засідання ексголова «Укренерго» назвав рішення суду «політичним». Він збирається довести, що оголошена підозра, за його словами, «абсурдна».

Новина доповнюється...