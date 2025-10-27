Головна Країна Кримінал
Справу голови Антимонопольного комітету про недекларування майна скеровано до суду

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Справу голови Антимонопольного комітету про недекларування майна скеровано до суду
Кириленко з вересня 2023 року очолює Антимонопольний комітет
фото: Антимонопольний комітет України

За даними слідства, Павло Кириленко не вказав у декларації 20 об’єктів нерухомості та автомобіль

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка та його дружини Алли за звинуваченням у недекларуванні майна та пособництві в незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що у своїй електронній декларації за 2024 рік, коли він вже очолював Антимонопольний комітет, Павло Кириленко не вказав 20 об’єктів нерухомості та автомобіль, які зареєстровані на родичів його дружини, але фактично знаходяться у користуванні сім’ї. Мова про шість квартир у Києві та Ужгороді, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки, два гаражні бокси, шість паркомісць, три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль BMW X3.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020-2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Тоді Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн.

Згодом Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні. Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

До слова, Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.

Теги: НАБУ корупція в Україні Антимонопольний комітет Павло Кириленко

