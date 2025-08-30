Переговори у Китаї. Що потрібно розуміти
У Кремлі прекрасно розуміють – без угоди з США, Москва скочується в політичний васалітет Китаю
Завтра стартують переговори Путін-Сі. Але їм передував ряд важливих заяв.
Протягом доби маємо, як мінімум, дві такі заяви. Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Росія погодилася відмовитися від територіальних претензій на чотири області і вимагає лише віддати їй всю Донецьку.
Паралельно заступник Лаврова Рябков дав низку заяв про те, що не можна допустити перегляду домовленостей, які були досягнуті на Алясці і, паралельно, у зриві цих домовленостей звинуватив Європу. Щоправда, про суть цих домовленостей не сказав нічого.
Чому це важливо?
• 1 •
Заява турецького міністра відбулася після зустрічі з американською делегацією і, схоже, він озвучив те, що не з руки було озвучувати американцям.
• 2 •
Заява Рябкова важлива росіянам саме перед візитом Путіна у Китай. Ця заява – частина спроб РФ показати свою субʼєктність (Росія ніби на рівних говорить з США, а їм заважають якісь європейці).
• 3 •
Я залишаюся при думці, що гра Путіна – спробувати запропонувати Китаю та США посередництво в їхніх майбутніх переговорах, хоча мені здається – це міф, бо Росія не потрібна ні першим, ні другим для переговорів. Але Росія буде грати у цю гру до кінця – іншого шляху в Путіна просто немає.
• 4 •
Щодо України, то тут, схоже, Росія висунула пропозицію віддати їй Донбас та зняти більшість санкцій в обмін на доступ США до ресурсів РФ. Плюс можна обговорити зменшення ядерного потенціалу і це продати світу, як зміну іміджу Росії.
У Кремлі прекрасно розуміють – без угоди з США, Москва скочується в політичний васалітет Китаю (поки вони лише технологічно залежні). Але одночасно з цим розумінням, Путін продовжує мислити, як лідер супердержави, яка ніколи не йде на більш широкі поступки. Але якщо говорити ширше – від всього цього блефу залежить майбутнє Росії на найближчі 20-30 років.
• 5 •
Головним стримуючим фактором в цьому всьому блефі, крім нас, є Європа. І Європа поки не має відповіді на два базові питання: безпека та де вона в цій схемі економічно. Без відповіді на ці питання позиція ЄС, думаю, не змінюватиметься.
• 6 •
Китай явно не зацікавлений у тому, щоб ця гра увінчалася успіхом. Тому, у Пекіні, Путін зможе отримати лише одну відповідь: певний час в торгових стосунках між Москвою і Пекіном особливо нічого не зміниться. Але статус посередника в переговорах США Китай Путін не отримає.
• 7 •
Війна продовжиться. Швидких рішень не буде.
