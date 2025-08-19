Дефіцит консолідованого бюджету в червні склав 2 трлн 473,7 млрд рублів

Консолідований бюджет РФ у першому півріччі 2025 року, за попередньою оцінкою, виконано з дефіцитом 4 трлн 953,1 млрд рублів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Дефіцит консолідованого бюджету в січні-травні 2025 року становив 2 трлн 479,4 млрд рублів, а в червні склав 2 трлн 473,7 млрд рублів. Для порівняння: в січні-червні 2024 року консолідований бюджет був виконаний з профіцитом 126,1 млрд рублів.

Доходи консолідованого бюджету в першому півріччі поточного року склали 33 трлн 810,4 млрд рублів (у січні-червні 2024 року – 32 трлн 782,6 млрд рублів), витрати – 38 трлн 763,5 млрд рублів (роком раніше – 32 трлн 656,5 млрд рублів).

Дефіцит федерального бюджету РФ в січні-травні склав 4 трлн 443,6 млрд рублів при доходах 16 трлн 537,3 млрд рублів, видатках – 20 трлн 980,9 млрд рублів. Консолідовані бюджети суб'єктів РФ в січні-червні виконані з дефіцитом 397,8 млрд рублів при доходах регіональних бюджетів 11 трлн 496,4 млрд рублів, видатках – 11 трлн 894,2 млрд рублів.

Бюджети державних позабюджетних фондів за перші шість місяців поточного року виконані з дефіцитом 236,9 млрд рублів. Доходи фондів склали 10 трлн 13,5 млрд рублів, витрати – 10 трлн 250,3 млрд рублів.

Бюджети територіальних державних позабюджетних фондів за цей період виконані з профіцитом 125,1 млрд рублів при доходах 1 трлн 944,4 млрд рублів і видатках 1 трлн 819,2 млрд рублів.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ.

Також очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.