Зеленський обговорив з лідерами пʼяти країн Європи гарантії безпеки для України

Основною темою переговорів стали гарантії безпеки, довгострокова підтримка України та посилення тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський, а також лідери Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії провели координаційну онлайн-зустріч. Зокрема, вони говорили про гарантії безпеки для України, а також необхідність посилення тиску на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що під час зустрічі з президентами Польщі Каролем Навроцьким, Литви Гітанасом Науседою, Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Естонії Аларом Карісом та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен Володимир Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки для України у разі повторного нападу Росії. За його словами, основою гарантій має бути сильна українська армія, яка потребує стабільного і довгострокового фінансування, постачання зброї та виробництво озброєнь.

«Коли ми говоримо про гарантії безпеки, нам потрібні чіткі відповіді: хто допоможе нам захищатися на землі, у повітрі та на морі, якщо Росія знову нападе. І як саме ви можете взяти участь – я прошу вас визначити свою роль», – каже він.

Глава держави відзначив те, що США готові стояти поряд із Європою в наданні гарантій безпеки, саме тому важливо, щоб кожен визначив свій внесок. «Ми домовилися з президентом Трампом, що Америка буде частиною гарантій безпеки. Це добре, і це надзвичайно важливе рішення. Президент Трамп вважає, що європейці повинні очолити цей процес, але Америка готова долучитися й допомогти координувати його», – додав президент.

Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що аналізував економічну ситуацію в Росії. Вона свідчить про те, що санкції працюють. Зокрема про це він говоритиме з Президентом США під час свого візиту до Вашингтона наступного тижня. Президент Польщі також наголосив на тому, що не можна ухвалювати жодних рішень про Україну без України.

Президент Литви Гітанас Науседа зауважив, що всі розуміють: російський очільник не хоче миру. Його дії свідчать про те, що він намагається окупувати якомога більше територій. За словами Науседи, єдиний спосіб досягти миру – це сила, зокрема через санкції.

Президент Естонії Алар Каріс підтримав пропозицію про те, що має бути детально прописано, яка країна й що конкретно робитиме для гарантування безпеки Україні. Після цього з’явиться можливість рухатися далі.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що зараз дуже важливо посилити тиск на Росію та запровадити нові санкції. Він додав, що латвійські військові експерти долучені до спільної роботи в межах коаліції охочих.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що минуло майже два тижні з моменту зустрічі у Вашингтоні, утім немає жодних ознак того, що російська сторона справді готова до переговорів на рівні лідерів. Саме тому, на її думку, зараз важливо посилити тиск на Росію. Вона також відзначила результати данської моделі та спроможності української оборонної промисловості. За словами Метте Фредеріксен, Україна може виробляти значно більше, саме тому важливо забезпечити необхідне фінансування.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів щодо можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

До слова, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в позиції Росії щодо війни в Україні відбулися значні зрушення. За його словами, під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні пропозиції. Пізніше ці пропозиції обговорювалися на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.