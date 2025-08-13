Головна Світ Політика
Санкції працюють. Росія не виконує оборонне замовлення на ракети Х-59 – ГУР

Марія Рагуткіна
РФ не може впоратися з держзамовленням на ракети
Російські підприємства вимушені звітувати про недотримання темпів та строків виготовлення ракет

Російські компанії через санкційний тиск не виконують державне оборонне замовлення на виготовлення авіаційних ракет Х-59М2/М2А.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  звіт Головного управління розвідки Міноборони України про 116 підприємств в РФ.

«Майже 50 компаній (40%) із цього переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. Навіть за таких умов Росія вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення», – повідомляє ГУР.

Відзначено, що підприємства регулярно звітують про недотримання темпів та строків виготовлення ракет через постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази. Ситуацію не рятує навіть те, що доводиться розбирати та адаптувати старі двигуни Р95 й компоненти головок самонаведення.

ГУР пояснює, що були випадки, коли на ракетах Х-59 росіяни встановлювали масогабаритні макети замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН), які є найдорожчим елементом та головною проблемою для виробництва в РФ.

«Зазначені вище приклади доводять – санкції працюють. Подальше посилення тиску і розширення санкційних обмежень на підприємства, що здійснюють постачання компонентів нижньої ланки здатне ще більше знизити темпи виробництва основних російських засобів ураження», – додала розвідка.

Довідка. Авіаційна керована ракета Х-59МК2 призначена для ураження нерухомих наземних цілей з відомими координатами місцеперебування. Вона оснащена системою навігації та автоматичного управління, доповнена блоком супутникової корекції. Маршрут низьковисотного польоту до цілі задається у польоті.

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки оприлюднило дані про головні підприємства, які озброюють Росію. Вони відповідають за понад половину виробництва озброєнь та військової техніки в РФ. За даними ГУР, «Ростех» включає три основні холдинги.

Також РФ активно використовує тимчасово окуповані території України для розвитку власної галузі виробництва безпілотників. За даними Інституту вивчення війни (ISW), під контроль окупанти використовують Луганський авіаремонтний завод та Сніжанський машинобудівний завод.

Відзначимо, що у 2024 році у російській ракеті Х-59 було знайдено понад 40 іноземних компонентів. 
 

