Китай блокує ресурси для виробництва німецької зброї

Оборонно-промисловий комплекс Німеччини може бути паралізований через обмеження Китаю на постачання рідкісноземельних металів

Китай затримує постачання ресурсів, необхідних для виробництва зброї в Німеччині, що викликає серйозне занепокоєння у німецьких виробників та уряду. Цей крок Пекіна може стати великою проблемою для оборонної промисловості ФРН, яка намагається наростити виробництво. Ця проблема є частиною ширшої геополітичної стратегії Китаю щодо Заходу. Як інформує «Главком», про це пише німецьке видання Bild.

Німеччина збільшує оборонне виробництво, але для цього потрібна сировина з Китаю, насамперед – рідкісноземельні метали. Китай займає понад 90% світового ринку цих матеріалів, що робить його майже монополістом. Раніше Пекін розширив список матеріалів, експорт яких вимагає державного дозволу, і тепер вирішує, кому та в яких кількостях їх продавати.

Усе більше німецьких виробників скаржаться на дефіцит і проблеми з постачанням. Адвокат Амір-Саїд Гассабех, який консультує компанії, що зіткнулися з нестачею сировини, розповів про «незліченну кількість запитів» з квітня. За його словами, ситуація з постачаннями «відчутно погіршується», а запасів у багатьох малих і середніх підприємств залишилося лише «на кілька тижнів». Якщо Китай і надалі затримуватиме відправлення ресурсів, деякі компанії будуть змушені навіть зупинити виробництво, підсумував Гассабех.

Представниця міністерства економіки ФРН повідомила, що ризики, пов’язані з експортним контролем Китаю на критично важливу сировину, «сприймаються дуже серйозно», і ситуація «розглядається з занепокоєнням».

Ця проблема стосується не лише Німеччини. Як зазначає The Wall Street Journal, обмеження Пекіна на експорт рідкісноземельних елементів, які використовуються у компонентах для дронів, систем наведення ракет та реактивних двигунів, порушили виробництво у всьому західному світі. Через дефіцит ціни на деякі матеріали зросли у п’ятеро та навіть більше, а деякі компанії змушені шукати альтернативні джерела сировини.

В Європарламенті також визнають цю проблему і закликають до рішучих дій. В ухваленій резолюції наголошується на необхідності «подолати експортні обмеження Китаю на критичну сировину» та прискорити реалізацію Закону про критично важливу сировину (CRMA), щоб забезпечити стабільні та диверсифіковані постачання. У постраждалих компаній є можливість звернутися до Єврокомісії, щоб та обговорила проблему з китайським урядом, але чи спрацює такий дипломатичний тиск, наразі невідомо.

Нагадаємо, російський державний виробник вибухових речовин обійшов західні санкції, придбавши обладнання німецької компанії Siemens через посередника, який імпортує технології з Китаю.

До слова, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.