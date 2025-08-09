Головна Світ Соціум
Китай блокує ресурси для виробництва німецької зброї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Китай блокує ресурси для виробництва німецької зброї
Обмеження Пекіна на експорт рідкісноземельних елементів порушили виробництво зброї у всьому західному світі
Оборонно-промисловий комплекс Німеччини може бути паралізований через обмеження Китаю на постачання рідкісноземельних металів

Китай затримує постачання ресурсів, необхідних для виробництва зброї в Німеччині, що викликає серйозне занепокоєння у німецьких виробників та уряду. Цей крок Пекіна може стати великою проблемою для оборонної промисловості ФРН, яка намагається наростити виробництво. Ця проблема є частиною ширшої геополітичної стратегії Китаю щодо Заходу. Як інформує «Главком», про це пише німецьке видання Bild.

Німеччина збільшує оборонне виробництво, але для цього потрібна сировина з Китаю, насамперед – рідкісноземельні метали. Китай займає понад 90% світового ринку цих матеріалів, що робить його майже монополістом. Раніше Пекін розширив список матеріалів, експорт яких вимагає державного дозволу, і тепер вирішує, кому та в яких кількостях їх продавати.

Усе більше німецьких виробників скаржаться на дефіцит і проблеми з постачанням. Адвокат Амір-Саїд Гассабех, який консультує компанії, що зіткнулися з нестачею сировини, розповів про «незліченну кількість запитів» з квітня. За його словами, ситуація з постачаннями «відчутно погіршується», а запасів у багатьох малих і середніх підприємств залишилося лише «на кілька тижнів». Якщо Китай і надалі затримуватиме відправлення ресурсів, деякі компанії будуть змушені навіть зупинити виробництво, підсумував Гассабех.

Представниця міністерства економіки ФРН повідомила, що ризики, пов’язані з експортним контролем Китаю на критично важливу сировину, «сприймаються дуже серйозно», і ситуація «розглядається з занепокоєнням».

Ця проблема стосується не лише Німеччини. Як зазначає The Wall Street Journal, обмеження Пекіна на експорт рідкісноземельних елементів, які використовуються у компонентах для дронів, систем наведення ракет та реактивних двигунів, порушили виробництво у всьому західному світі. Через дефіцит ціни на деякі матеріали зросли у п’ятеро та навіть більше, а деякі компанії змушені шукати альтернативні джерела сировини.

В Європарламенті також визнають цю проблему і закликають до рішучих дій. В ухваленій резолюції наголошується на необхідності «подолати експортні обмеження Китаю на критичну сировину» та прискорити реалізацію Закону про критично важливу сировину (CRMA), щоб забезпечити стабільні та диверсифіковані постачання. У постраждалих компаній є можливість звернутися до Єврокомісії, щоб та обговорила проблему з китайським урядом, але чи спрацює такий дипломатичний тиск, наразі невідомо.

Нагадаємо, російський державний виробник вибухових речовин обійшов західні санкції, придбавши обладнання німецької компанії Siemens через посередника, який імпортує технології з Китаю.

До слова, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.

