«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі

Візит президента України до Брюсселя відбувається напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні

Президент Зеленський у Брюсселі зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Брюсселя, провів двосторонню зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Як зазначив Володимир Зеленський, важливо, аби пітримка була від Європи та США. Про це повідомляє «Главком».

Візит президента України до Брюсселя відбувається напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Володимир Зеленський заявив, що потрібні припинити вбивства.

«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити», – зазначив Володимир Зеленський.

За словам Урсули фон дер Ляєн, Україна повинна стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник.

«Я рада, що можу супроводжувати тебе на зустріч у Вашингтон. Ми має бути досягутий силою. Ми маємо мати безпекові гарантії України та Європи. Не має бути обмежень на озброєння України. Не має бути жодних обмежень для Збройних сил України. Коаліція охочих готова діяти. Україна повинна стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за санції Європейського союзу проти Росії.

Також президентка Єврокомісії запевнила, що Європейський Союз і надалі чинитиме тиск на Росію. Наступний, 19-й пакет санкцій, буде ухвалено на початку вересня.

Як відомо, до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, приєднається широка делегація європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За інформацією Sky News, до зустрічі приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила свою участь, повідомивши у своєму дописі в X, що приєднається до зустрічі «на прохання президента Зеленського». Також видання Politico раніше повідомляло про можливу присутність президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що тепер підтверджується ширшим складом делегації.