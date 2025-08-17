Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі
Візит президента України до Брюсселя відбувається напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні
фото: EPA/Olivier Hoslet

Президент Зеленський у Брюсселі зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Брюсселя, провів двосторонню зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Як зазначив Володимир Зеленський, важливо, аби пітримка була від Європи та США. Про це повідомляє «Главком».

Візит президента України до Брюсселя відбувається напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Володимир Зеленський заявив, що потрібні припинити вбивства.

«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити», – зазначив Володимир Зеленський.

За словам Урсули фон дер Ляєн, Україна повинна стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник.

«Я рада, що можу супроводжувати тебе на зустріч у Вашингтон. Ми має бути досягутий силою. Ми маємо мати безпекові гарантії України та Європи. Не має бути обмежень на озброєння України. Не має бути жодних обмежень для Збройних сил України. Коаліція охочих готова діяти. Україна повинна стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за санції Європейського союзу проти Росії. 

Також президентка Єврокомісії запевнила, що Європейський Союз і надалі чинитиме тиск на Росію. Наступний, 19-й пакет санкцій, буде ухвалено на початку вересня.

Як відомо, до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, приєднається широка делегація європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За інформацією Sky News, до зустрічі приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила свою участь, повідомивши у своєму дописі в X, що приєднається до зустрічі «на прохання президента Зеленського». Також видання Politico раніше повідомляло про можливу присутність президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що тепер підтверджується ширшим складом делегації.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Брюссель Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Є пошкодження на Харківщині внаслідок атаки РФ
Зеленський повідомив, як Україна може захиститися від масованих атак
21 липня, 10:34
Уночі Одеса постраждала від російської атаки
РФ після переговорів у Стамбулі атакувала Україну: Зеленський звернувся до партнерів
24 липня, 10:49
Трамп заявив, що уряд Індії прямо чи опосередковано імпортує нафту з Російської Федерації
Трамп підписав указ про введення 25% мит для Індії
6 серпня, 17:11
Зеленський заслухав доповідь про зустріч безпекових радників
Зеленський заслухав доповідь про зустріч безпекових радників
7 серпня, 22:39
Пем Бонді доручила Мін’юсту розпочати слухання щодо адміністрації Обами
Генпрокурорка США ініціювала розслідування проти колишньої адміністрації Обами
5 серпня, 07:58
Пекін також пообіцяв вжити необхідних кроків для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів щодо США
Китай відклав запровадження митного тарифу щодо США
12 серпня, 06:22
Трамп: Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було
Трамп оцінив лестощі Путіна на саміті на Алясці
Сьогодні, 00:56
Трамп і Путін потиснули один одному руки під час зустрічі
Американське видання проаналізувало мову тіла Трампа під час зустрічі з Трампом
15 серпня, 23:56
Після зустрічі Трампа і Путіна президенти були лаконічними
Таємниця саміту: Пєсков пояснив, чому Трамп і Путін ігнорували пресу
Вчора, 09:45

Політика

«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі
«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Українські санкції поширяться на кораблі та повітряні судна: Указ президента
Українські санкції поширяться на кораблі та повітряні судна: Указ президента
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
12K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
4476
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
3683
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
3541
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua