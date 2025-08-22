Гарантії безпеки для України складатимуться з двох рівнів – генсек НАТО

Україна та партнери працюють над майбутніми гарантіями безпеки та оборони

Безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

За словами Рютте, Україна, Сполучені Штати та Європа працюють спільно, координуючи дії щодо безпеки та оборони. Він пояснив, що союзники домовилися про два рівні майбутніх гарантій: перший – встановлення мирної угоди або припинення вогню, або їх комбінація, щоб ЗСУ були максимально посилені; другий – те, що нададуть США та Європа, над чим наразі триває робота.

«По-перше, я погоджуюся, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом, спільно. І ми говоримо про безпекові гарантії. Ми думаємо, що буде два рівні. На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож, перший рівень буде для того, щоби Збройні Сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі», – каже він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів. Єрмак повідомив, що у ході бесіди йшлося про можливий зрив переговорів з боку Росії. На цей випадок триває робота над розробкою плану дій.

За словами президента Володимира Зеленського, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

До слова, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус.