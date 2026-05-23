Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Китай, якого ми не бачимо і від якого ми залежимо

• 1 •

На зустрічі Трамп -Сі, схоже домовилися думати про новий біполярний світ. Це не холодна війна, де був чіткий поділ. Китай назвав свою чаюервону лінію: Тайвань. Трамп, схоже, на це погодився. На осінь, під час зустрічі керівників Китаю та США, можливо, ми побачимо перші контури цього біполярного світу. Чому «можливо»? Бо маємо справу з Трампом.

• 2 •

Візит Путіна в Пекін був саме про біполярний світ. Китай продемонстрував США, що відірвати Росію від Піднебесної йому не вдасться. Чи зрозуміли натяк в Москві? Думаю так. Але Росія сьогодні - це театр для одного глядача, який все більше відривається від реальності.

• 3 •

Саме тому, в момент візиту Путіна в Пекін Росія затіяла ядерні навчання в Білорусі. Крім всього іншого, це було зроблено для того, щоб показати: Білорусь в орбіті РФ, а не Китаю. Це виглядає смішно на фоні заявки Пекіна на впливи в самій РФ. Але новий біполярний світ буде саме таким: не поділеним між двома гегемонами, а буде мати багаторівневі підпорядкування, які будуть нагадувати, скоріше, середньовіччя ніж ХХ століття.

• 4 •

На жаль, чи на щастя, але після візиту Трампа в Пекін стало дуже чітко зрозуміло те, про що я говорю давно: без посередництва Пекіна наша війна навряд чи закінчиться. Але повторю ще раз: переговори про мир, в разі появи там КНР - це це переговори не зовсім про Україну. Це переговори про те, як співіснуватимуть в новому світі Китай, ЄС, США, Росія та Україна і, можливо, Туреччина та Близький Світ. У нас, з цієї точки зору, ніхто на процес не хоче дивитися. На жаль.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США переговори Тайвань Китай війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шестеро постраждалих залишаються у лікарні, у тому числі і двоє дітей
Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
23 квiтня, 16:20
Зеленський: Ми сьогодні підписали шість документів
Україна готова до тристоронніх перемовин із США та РФ в Азербайджані – Зеленський
25 квiтня, 13:35
Будівельний майданчик нової бальної зали Білого дому минулого місяця
Трамп закликав прискорити будівництво бальної зали після замаху на вечері кореспондентів
27 квiтня, 05:38
Республіканці виступили проти Трампа через скорочення військової присутності в Німеччині
Республіканці виступили проти Трампа через скорочення військової присутності в Німеччині
3 травня, 07:39
Звегінцева і Галкіна затримали у 2023 році
У РФ розробники гіперзвукових технологій отримали 12 років колонії за статтю в журналі
5 травня, 19:21
Сторони близькі до підписання короткого меморандуму
Іран розглядає пропозицію США припинити війну
7 травня, 03:13
В'ячеслав Гладков (ліворуч) став губернатором Білгородської області у вересні 2021 року, Олександр Богомаз очолював Брянщину з 2014 року
Путін замінив очільників двох областей, які межують з Україною
13 травня, 20:15
Bloomberg зазначає, що рішення залежить від позиції Китаю, і наразі ознак швидкого досягнення угоди немає
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
19 травня, 11:31
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Вчора, 20:43

Вадим Денисенко

Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
Сі дозволив Путіну воювати далі
Сі дозволив Путіну воювати далі
Перемога чи поразка Росії? Що Китай готує для Путіна
Перемога чи поразка Росії? Що Китай готує для Путіна
Українські дрони заходять на американський ринок: які можливості та ризики
Українські дрони заходять на американський ринок: які можливості та ризики
Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
Ображений диктатор. Справжні мотиви заяв Путіна
Ображений диктатор. Справжні мотиви заяв Путіна

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua