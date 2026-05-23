Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні

Китай, якого ми не бачимо і від якого ми залежимо

• 1 •

На зустрічі Трамп -Сі, схоже домовилися думати про новий біполярний світ. Це не холодна війна, де був чіткий поділ. Китай назвав свою чаюервону лінію: Тайвань. Трамп, схоже, на це погодився. На осінь, під час зустрічі керівників Китаю та США, можливо, ми побачимо перші контури цього біполярного світу. Чому «можливо»? Бо маємо справу з Трампом.

• 2 •

Візит Путіна в Пекін був саме про біполярний світ. Китай продемонстрував США, що відірвати Росію від Піднебесної йому не вдасться. Чи зрозуміли натяк в Москві? Думаю так. Але Росія сьогодні - це театр для одного глядача, який все більше відривається від реальності.

• 3 •

Саме тому, в момент візиту Путіна в Пекін Росія затіяла ядерні навчання в Білорусі. Крім всього іншого, це було зроблено для того, щоб показати: Білорусь в орбіті РФ, а не Китаю. Це виглядає смішно на фоні заявки Пекіна на впливи в самій РФ. Але новий біполярний світ буде саме таким: не поділеним між двома гегемонами, а буде мати багаторівневі підпорядкування, які будуть нагадувати, скоріше, середньовіччя ніж ХХ століття.

• 4 •

На жаль, чи на щастя, але після візиту Трампа в Пекін стало дуже чітко зрозуміло те, про що я говорю давно: без посередництва Пекіна наша війна навряд чи закінчиться. Але повторю ще раз: переговори про мир, в разі появи там КНР - це це переговори не зовсім про Україну. Це переговори про те, як співіснуватимуть в новому світі Китай, ЄС, США, Росія та Україна і, можливо, Туреччина та Близький Світ. У нас, з цієї точки зору, ніхто на процес не хоче дивитися. На жаль.