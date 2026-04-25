Україна готова до тристоронніх перемовин із США та РФ в Азербайджані – Зеленський

Україна та Азербайджан сьогодні підписали 6 документів про співпрацю

Завершився перший офіційний візит Володимира Зеленського до Азербайджану з початку повномасштабного вторгнення. Результатом зустрічі з Ільхамом Алієвим стало підписання низки стратегічних угод та сенсаційна заява про готовність до дипломатичного діалогу на азербайджанському майданчику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Однією з заяв візиту стала готовність України провести тристоронні перемовини з США та РФ саме в Азербайджані. Президент Зеленський зазначив, що країна розглядає Баку як надійний та конструктивний майданчик для обговорення питань глобальної безпеки.

Також Україна та Азербайджан сьогодні підписали 6 документів про співпрацю. Йдеться про співпрацю у сфері оборони та збільшення товарообігу між країнами.

За результатами зустрічі делегації підписали шість двосторонніх документів. Головний фокус – безпека та економіка.

«Ми сьогодні підписали шість документів. Деталями обов'язково наші команди пізніше поділяться. Це різні напрямки. Сьогодні напрямок номер один - це безпека. Це оборонно-промисловий комплекс. Україна продемонструвала стійкість під час цієї війни проти агресора і сьогодні ділиться своїм досвідом», - розповів Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не лише отримує підтримку, а й активно ділиться унікальним бойовим досвідом, здобутим у війні проти агресора. Важливим етапом партнерства стане запуск копродакшену (спільного виробництва).

«Я сьогодні говорив з нашими експертами, які перебувають в Азербайджані. Безумовно, ми будемо розвивати наше співробітництво, копродакшен. І це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, і товарообіг між нашими країнами, який ми дійсно дуже хочемо збільшити», – зауважив президент.

Зеленський окремо відзначив, що протягом широкомасштабної війни не раз зустрічався з Президентом Азейрбайджану, проте сьогодні – це його перший візит до цієї країни.

«Я дякую Азербайджану за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Без сумніву, Україна завжди підтримувала територіальну цілісність і суверенітет Азербайджан. Але впродовж цієї війни це перший візит мій до Азербайджану, і я дякую вам за цей візит», – наголосив глава держави.

