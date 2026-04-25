Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готова до тристоронніх перемовин із США та РФ в Азербайджані – Зеленський

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Ми сьогодні підписали шість документів
фото: скріншот з відео

Україна та Азербайджан сьогодні підписали 6 документів про співпрацю

Завершився перший офіційний візит Володимира Зеленського до Азербайджану з початку повномасштабного вторгнення. Результатом зустрічі з Ільхамом Алієвим стало підписання низки стратегічних угод та сенсаційна заява про готовність до дипломатичного діалогу на азербайджанському майданчику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Однією з заяв візиту стала готовність України провести тристоронні перемовини з США та РФ саме в Азербайджані. Президент Зеленський зазначив, що країна розглядає Баку як надійний та конструктивний майданчик для обговорення питань глобальної безпеки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Україна готова провести тристоронні перемовини з США та РФ у Азербайджані», – зазначив Зеленський.

За результатами зустрічі делегації підписали шість двосторонніх документів. Головний фокус – безпека та економіка.

«Ми сьогодні підписали шість документів. Деталями обов'язково наші команди пізніше поділяться. Це різні напрямки. Сьогодні напрямок номер один - це безпека. Це оборонно-промисловий комплекс. Україна продемонструвала стійкість під час цієї війни проти агресора і сьогодні ділиться своїм досвідом», - розповів Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не лише отримує підтримку, а й активно ділиться унікальним бойовим досвідом, здобутим у війні проти агресора. Важливим етапом партнерства стане запуск копродакшену (спільного виробництва).

«Я сьогодні говорив з нашими експертами, які перебувають в Азербайджані. Безумовно, ми будемо розвивати наше співробітництво, копродакшен. І це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, і товарообіг між нашими країнами, який ми дійсно дуже хочемо збільшити», – зауважив президент.

Зеленський окремо відзначив, що протягом широкомасштабної війни не раз зустрічався з Президентом Азейрбайджану, проте сьогодні – це його перший візит до цієї країни.

«Я дякую Азербайджану за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Без сумніву, Україна завжди підтримувала територіальну цілісність і суверенітет Азербайджан. Але впродовж цієї війни це перший візит мій до Азербайджану, і я дякую вам за цей візит», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджані. Після прибуття до Баку та низки попередніх доповідей глава держави розпочав переговори з президентом Ільхамом Алієвим. Головними темами зустрічі стали стратегічна координація в різних сферах. 

Теги: Ільхам Алієв Володимир Зеленський Азербайджан переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua