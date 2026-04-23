Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла

Шестеро постраждалих залишаються у лікарні, у тому числі і двоє дітей

Нічна атака росіян на Дніпро забрала життя трьох людей

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Дані станом на 14:53

«Уже 13 поранених через нічну атаку росіян на Дніпро. За медичною допомогою звернулися ще троє чоловіків», – йдеться у повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА.

За даними влади, шестеро постраждалих залишаються у лікарні, у тому числі двоє дітей. Також нічна атака росіян на Дніпро забрала життя трьох людей.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Дніпро 24 квітня вшановуватиме пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня.