Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп закликав прискорити будівництво бальної зали після замаху на вечері кореспондентів

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Будівельний майданчик нової бальної зали Білого дому минулого місяця
фото: The New York Times

Дональд Трамп зауважив, що замах ніколи б не відбувся, якби захід проходив у «військово-секретній бальній залі», яка зараз зводиться в Білому домі

Інцидент на вечері Асоціації кореспондентів став для Дональда Трампа та його прихильників ключовим аргументом на користь створення власного надзахищеного простору для масових заходів безпосередньо на території президентської резиденції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Хаос у готелі Washington Hilton, за словами Трампа, остаточно довів, що традиційні зовнішні локації не здатні забезпечити належний рівень безпеки перших осіб держави. У серії дописів у соціальних мережах та в інтерв’ю для Fox News президент наголосив, що замах ніколи б не відбувся, якби захід проходив у «військово-секретній бальній залі», яка зараз зводиться в Білому домі. Він підкреслив, що об’єкт матиме куленепробивне скло та інші сучасні засоби захисту, на відміну від недостатньо безпечного готелю, де безпековий периметр був встановлений лише всередині будівлі, а не на входах.

Наразі реалізація цього проєкту площею понад 8 тис. кв. м. на місці колишнього Східного крила загальмувалася через серйозні юридичні перепони. Суддя Річард Дж. Леон раніше постановив, що Трамп не має повноважень одноосібно перебудовувати Білий дім без схвалення Конгресу, і відкинув спроби президента класифікувати будівництво як «критичне оновлення національної безпеки» для обходу правил. Крім того, проєкт вартістю $400 млн фінансується за рахунок приватних донорів, чиї імена Білий дім відмовляється розголошувати. Попри ці затримки, Трамп назвав позов Національного фонду охорони історичної спадщини абсурдним і закликав негайно продовжити роботи, щоб забезпечити безпеку майбутніх зібрань.

Поза юридичними та безпековими аспектами, ситуація загострила дискусію про незалежність преси. Асоціація кореспондентів Білого дому є самостійною організацією, і багато журналістів побоюються, що проведення їхніх заходів на державній території під повним контролем адміністрації зашкодить редакційній свободі. Поки триває перегляд судових рішень в апеляційних інстанціях, Трамп продовжує наполягати на необхідності будівництва, використовуючи кадри зі стрільцем, що прорвався через контроль у Hilton, як доказ вразливості існуючих форматів публічних виступів президента.

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. 

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп висловив різке невдоволення рішенням федерального судді Річарда Леона, який заборонив продовжувати наземну частину будівництва масштабної бальної зали вартістю $400 млн. 

Згідно з постановою, адміністрації дозволено проводити лише підземні роботи, що стосуються зведення бункера та інших об'єктів національної безпеки. Суддя наголосив, що хоча він усвідомлює важливість захисту президента, питання безпеки не є виправданням для продовження будівництва без належного схвалення Конгресу.

Теги: США Дональд Трамп будівництво стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua