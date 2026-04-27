Трамп закликав прискорити будівництво бальної зали після замаху на вечері кореспондентів

Дональд Трамп зауважив, що замах ніколи б не відбувся, якби захід проходив у «військово-секретній бальній залі», яка зараз зводиться в Білому домі

Інцидент на вечері Асоціації кореспондентів став для Дональда Трампа та його прихильників ключовим аргументом на користь створення власного надзахищеного простору для масових заходів безпосередньо на території президентської резиденції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Хаос у готелі Washington Hilton, за словами Трампа, остаточно довів, що традиційні зовнішні локації не здатні забезпечити належний рівень безпеки перших осіб держави. У серії дописів у соціальних мережах та в інтерв’ю для Fox News президент наголосив, що замах ніколи б не відбувся, якби захід проходив у «військово-секретній бальній залі», яка зараз зводиться в Білому домі. Він підкреслив, що об’єкт матиме куленепробивне скло та інші сучасні засоби захисту, на відміну від недостатньо безпечного готелю, де безпековий периметр був встановлений лише всередині будівлі, а не на входах.

Наразі реалізація цього проєкту площею понад 8 тис. кв. м. на місці колишнього Східного крила загальмувалася через серйозні юридичні перепони. Суддя Річард Дж. Леон раніше постановив, що Трамп не має повноважень одноосібно перебудовувати Білий дім без схвалення Конгресу, і відкинув спроби президента класифікувати будівництво як «критичне оновлення національної безпеки» для обходу правил. Крім того, проєкт вартістю $400 млн фінансується за рахунок приватних донорів, чиї імена Білий дім відмовляється розголошувати. Попри ці затримки, Трамп назвав позов Національного фонду охорони історичної спадщини абсурдним і закликав негайно продовжити роботи, щоб забезпечити безпеку майбутніх зібрань.

Поза юридичними та безпековими аспектами, ситуація загострила дискусію про незалежність преси. Асоціація кореспондентів Білого дому є самостійною організацією, і багато журналістів побоюються, що проведення їхніх заходів на державній території під повним контролем адміністрації зашкодить редакційній свободі. Поки триває перегляд судових рішень в апеляційних інстанціях, Трамп продовжує наполягати на необхідності будівництва, використовуючи кадри зі стрільцем, що прорвався через контроль у Hilton, як доказ вразливості існуючих форматів публічних виступів президента.

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп висловив різке невдоволення рішенням федерального судді Річарда Леона, який заборонив продовжувати наземну частину будівництва масштабної бальної зали вартістю $400 млн.

Згідно з постановою, адміністрації дозволено проводити лише підземні роботи, що стосуються зведення бункера та інших об'єктів національної безпеки. Суддя наголосив, що хоча він усвідомлює важливість захисту президента, питання безпеки не є виправданням для продовження будівництва без належного схвалення Конгресу.