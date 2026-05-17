Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Українські дрони заходять на американський ринок: які можливості та ризики

Протягом кількох наступних років США мають повністю позбавитися від китайської залежності
Дронділ з США. Американці нарешті погодилися на співпрацю. Що це означає і які є підводні камені?

Уряди США та України підготували меморандум, у якому викладено умови потенційної нової оборонної угоди між країнами.

Як пише CBCnews, Проєкт, узгоджений Державним департаментом США та послом України в США Ольгою Стефанішиною, є першим кроком до оборонної угоди, яка дозволить Україні експортувати військові технології до США та виробляти безпілотники у спільних підприємствах з американськими компаніями.

Це, справді, перемога України та особиста перемога нашого посла Ольги Стефанішиної, зважаючи на заяви Трампа, який доволі критично висловлювався щодо нашого ВПК. Просто для розуміння: цей документ лежав з літа 2025 року. І тільки завдяки тому, що в останні місяці відбувається на фронті, США почали змінювати свою позицію. При чому не просто змінювати, а Пентагон направив своїх фахівців до нас для вивчення нових практик ведення війни, про що заявив явно не проукраїнський керівник Пентагону.

Тут варто звернути також увагу на те, що в США прийнято Drone Dominance Program, яка встановлює нові жорсткі правила по побудові дронів.

Згідно з цією програмою, якщо коротко, протягом кількох наступних років США мають повністю (!) позбавитися від китайської залежності. Більше того, як зазначає Олександр Копил «програма побудована так, щоб для США кількість, ціна одиниці й темп виробництва стали важливішими за елегантність технічного рішення».

Отже, якщо коротко: в України зараз відкривається доволі коротке вікно можливостей стати частиною цієї програми, адже у нас вже є інженерні рішення апробовані в реальному бою. Головна перешкода – поки самі американці не поспішають, хоча повторюся:, меморандум може відкрити для нас вікно можливостей.

Насправді, коли ми говоримо про майбутнє нашого дронового ВПК, то зараз ми маємо ряд вдалих спільних проєктів з країнами ЄС. В США є, наскільки я розумію, поки тільки один кейс, але ринок США, безумовно, в рази цікавіший для наших виробників зброї.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
