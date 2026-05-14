Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За ніч 14 квітня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Головна ціль цього удару – Київ
фото: dsns.gov.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Масована атака на Україну мала відбутися саме в день початку саміту Трампа і Сі

Я впевнений, що багато хто буде трактувати нинішній обстріл, як помсту за приниження Путіна на 9 травня. Це лише частково правда, але подібні обстріли були до цього приниження і, на жаль, будуть і після того, як вся ця історія почне забуватися.

Взагалі, абсолютна більшість російських обстрілів не мають привʼязки до дат, а йдуть згідно з планом військових, а не політиків. Проте сьогоднішній, має чітке політичне забарвлення. І головна його причина – саміт в Пекіні.

• 1 •

Всі останні роки Кремль виходив з тієї логіки, що Китай та США екзистенційні вороги, а відтак, вони не зможуть ні про що домовитися. Більше того, Москва робила і робить все для того, щоб Китай не став рівноправним з США переговорником щодо України. Путін дуже не хотів би цього, бо Китай – єдина країна, яка може реально натиснути на Росію.

• 2 •

Логіка Путіна, як мінімум, з приходом Трампа, зводилася до того, щоб спробувати стати посередником між Вашингтоном та Пекіном.

Обидві столиці його послали і тоді, вся стратегія Кремля почала зводитися до спроб продати обом одні й ті самі товари: перш за все північний морський шлях, рідкоземи та вуглеводні півночі Росії. Стратегія Москви тут була проста: обоє (в різних форматах) зацікавлені в тому, щоб отримати вищеназвані речі.

Американцям, в обмін на доступ до цього пропонувався «дух Анкоріджа» (повне зняття санкцій і повернення на європейський ринок за допомогою США).

Щодо Китаю, то тут, навпаки, Китай пропонує свою допомогу в освоєнні всіх вищеназваних речей, а Росія не пускає його в жодну з так званих «территорий опережающего социально-экономического развития»на півночі РФ».

Росія, схоже, вважає, що північний морський шлях та ресурси Півночі настільки важливі обом, що вона зможе розторгуватися між Пекіном та Вашингтоном, які змушені будуть піти на співпрацю з РФ і плюс, відкриють доступ до технологій.

• 3 •

Зустріч в Пекіні – це перш за все про правила торгівлі і про Тайвань. Дві головних гарячі війни в світі – блокування Ормузу та Україна – це додаткові питання. Чому?

На війні в Ірані американські нафтові компанії можуть подвоїти свої прибутки проти 2025 року. І це явно ослаблює Китай, який, хоч і ретельно підготувався до цієї блокади і поки має час, щоб не прогинатися під США, все ж критично залежний від Близького Сходу.

Іран не збирається йти на поступки ні Пекіну, ні США, а відтак, вирішення питання можливе лише у випадку спільної гри США та КНР. Це реалістично, але на заваді стоїть позиція одних з головних спонсорів Трампа. Плюс, не варто забувати про позицію Ізраїлю, який прагне продовження війни.

Щодо України, то США, може й хотіли б віддати переговорні лаври КНР, але питання чи хоче КНР зараз грати в цю гру. Китай має розуміти: де він в схемі майбутнього устрою Європи взагалі і чорноморського регіону зокрема. Вирішення війни в Україні він розглядає саме в цьому контексті. Ні США, ні ЄС, ні РФ, ні ми поки не готові до такого діалогу, хоч він і неминучий.

• 4 •

Все це не означає, що зрушень в питаннях наших переговорів не буде. Вони можливі, якщо сторони зможуть домовитися, як мінімум, по першим двом пунктам: торгівля та Тайвань.

• 5 •

Тепер щодо атаки на Україну. Саме сьогодні вона була потрібна Путіну, щоб показати: він проти будь-яких переговорів «про Росію без Росії». Вся активізація російської дипломатії останніх днів зводиться до формули «Україна не хоче переговорів і зриває переговори».

Путін навмисно, саме напередодні цього саміту озвучив свою, явно брехливу, формулу: «війна зупиниться, якщо Україна вийде з Донбасу». Він виставляє червоні прапорці саме виходячи з того, що існує невисока, але вірогідність того, що КНР та США домовляться про розширення переговорної групи.

• 6 •

Правда, тут є не лише зовнішній, але і внутрішній розрахунок: Путіну потрібно погасити внутрішньоросійську турбулентність. І формула «Україна не хоче закінчення війни» обрана, як базова, для російського споживача. Її ж дуже активно транслюють і на нашу аудиторію.

• 7 •

І наостанок, маю повторити банальність: Путін не збирається зупиняти війну. А без розширення переговорного формату (без Китаю, ЄС, можливо Саудівської Аравії та Туреччини) нинішній формат переговорів, на жаль, має мінімальні шанси не успіх.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Китай путін Україна переговори обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останній раз Трамп та Сі зустрічалися у кінці жовтня 2025 року
Нова архітектура світу: Сі і Трамп можуть одночасно закінчити три війни
12 травня, 10:15
Дрони атакували Харків
Росіяни атакували Харків: є поранені, виникли пожежі
16 квiтня, 00:59
Мешканка зруйнованого будинку в Одесі Тамара зі своїм улюбленцем
В Одесі рятувальники дістали з-під завалів живу черепаху: історія порятунку (фото)
30 квiтня, 09:43
За словами полковника, виключно військовий сценарій завершення війни потребує колосальних ресурсів і часу
За яких умов можливе перемир’я: Герой України назвав єдиний сценарій
18 квiтня, 18:15
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на міжнародні турніри
26 квiтня, 11:42
З 2017 року Тимощук працює в «Зеніті»
Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі
28 квiтня, 15:18
Вей Фенхе (зліва) та Лі Шанфу (справа) отримали вироки
Китай засудив двох ексміністрів оборони до смертної кари
7 травня, 15:38
Постраждав локомотив
Окупанти атакували пасажирський потяг на Миколаївщині
7 травня, 17:01
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
12 травня, 08:38

Вадим Денисенко

Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
Ображений диктатор. Справжні мотиви заяв Путіна
Ображений диктатор. Справжні мотиви заяв Путіна
Путін вийшов з переговорів. Що це означає?
Путін вийшов з переговорів. Що це означає?
Ядерний шантаж Росії: найстрашніше зараз – не ракети, а чутки
Ядерний шантаж Росії: найстрашніше зараз – не ракети, а чутки
Міноборони Росії лякає страшним ударом по центру Києва 9 травня
Міноборони Росії лякає страшним ударом по центру Києва 9 травня
Великий обмін семи країн із підтекстом: навіщо США і Росії ця угода і де тут Україна
Великий обмін семи країн із підтекстом: навіщо США і Росії ця угода і де тут Україна

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua