Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg

Ростислав Вонс
Bloomberg зазначає, що рішення залежить від позиції Китаю, і наразі ознак швидкого досягнення угоди немає
Москва розраховує, що загострення на Близькому Сході змусить Пекін стати поступливішим у переговорах про газопровід «Сила Сибіру-2»

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Пекіна знову спробує переконати главу КНР Сі Цзіньпіна підтримати будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Це вже п’ята спроба Кремля просунути цей проєкт за останні чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Росія сподівається, що потрясіння на енергетичних ринках, спричинені конфліктом на Близькому Сході, змусить Китай проявити більшу гнучкість у переговорах щодо контракту на ціни на газ для запланованого проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2». Один з російських чиновників зазначив, що китайці висловили зацікавленість у прискоренні переговорів, хоча поки що суттєвого прогресу не досягнуто.

За словами радника Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, питання газопроводу «стоїть на порядку денному». «Ми налаштовані серйозно його обговорити. Я вважаю, що цю тему лідери детально обговорять», – сказав він.

Bloomberg наголошує, що прогрес у будь-якій угоді залежить від китайського лідера, і поки що немає жодних ознак того, що Росія може легко досягти згоди. «У зв'язку з посиленням тиску на економіку Росія значною мірою покладається на торгівлю з Китаєм, щоб пом'якшити вплив західних санкцій, введених через повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже п'ятий рік. Війна президента США Дональда Трампа з Іраном може дати Москві можливість змінити баланс відносин, оскільки Пекін прагне більшої енергетичної безпеки на тлі перебоїв, спричинених закриттям Ормузької протоки», – зазначають журналісти.

За словами джерела, наближеного до російського державного енергетичного гіганта, «Газпром» зробив дуже вигідну пропозицію щодо цін на газ для газопроводу «Сила Сибіру-2», який пролягатиме з Сибіру до Китаю через Монголію, хоча китайські партнери не виявили бажання просувати цей проєкт. Співрозмовник агентства додав, що Росія хоче узгодити ціну на газ до вересня.

У березні, після початку війни в Ірані, Китай заявив, що має намір досягти прогресу в питанні будівництва російського газопроводу в рамках свого п'ятирічного плану. Вже 9 травня Путін стверджував, що з Китаєм узгоджено «практично всі ключові питання» щодо співпраці у сфері газу та нафти. «Якщо нам вдасться доопрацювати їх і довести процес до кінця під час візиту, я буду дуже задоволений», – казав він.

Як зазначають джерела агентства, Москва зараз бачить більший інтерес з боку китайських чиновників до розширення транзитних маршрутів суходолом та через Північний морський шлях в Арктиці. Зокрема, на це вплинула і війна в Ірані.

Нагадаємо, під час майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, що становлять спільний інтерес. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що майбутня поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР.

До слова, попередній візит Путіна до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.

